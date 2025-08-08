Президент Беларуси поставил задачу - собрать 11 млн т зерна в 2025 году

Урожай рапса в Беларуси аграрии сегодня оценивают больше, чем в миллион тонн, столько же планируют собрать в общем результате уборочной в 2025 году.

Рапс - это и хороший корм, то, что остается после выдавливания масла. Конечно, сам продукт, рапсовое масло, в Беларуси иногда называют "северной оливкой".

На примере хозяйства "Озерицкий-Агро", где сейчас, как и везде, убирают культуру, работники обсудили с Президентом Беларуси Александром Лукашенко специфику селекции собственных сортов и в целом детали уборочной по стране.

Глава государства обещал, что приедет посмотреть именно в "Озерицкий-Агро" уборку рапса, чтобы на хорошем примере показать, как нужно.

В предыдущий раз в хозяйстве "Озерицкий-Агро" Президент был буквально две недели назад. Одно из первых, с точки зрения качества, хозяйств в Минской области, которое было составлено из убыточных ферм. Управление здесь почти все время было женским - и результат налицо.

"Я не думала, что визит состоится через две недели. Я думала, может быть, через три, потому что мы только приступили к сбору рапса. На сегодняшний день у нас только убрано 38 % озимого рапса", - удивленно рассказала директор ОАО "Озерицкий-Агро" Анжелика Гущеня.

Анжелика Гущеня news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/489ac7f7-77aa-4161-8a49-7ddf482e519e/conversions/2760f6eb-153b-4514-ad2a-138a8c435f90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/489ac7f7-77aa-4161-8a49-7ddf482e519e/conversions/2760f6eb-153b-4514-ad2a-138a8c435f90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/489ac7f7-77aa-4161-8a49-7ddf482e519e/conversions/2760f6eb-153b-4514-ad2a-138a8c435f90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/489ac7f7-77aa-4161-8a49-7ddf482e519e/conversions/2760f6eb-153b-4514-ad2a-138a8c435f90-xl-___webp_1920.webp 1920w

Штат хозяйства насчитывает почти 500 человек, их поля начинаются от Минского аэропорта и идут вдоль всей трассы на Минск. Есть и свои молочно-товарные фермы, и зернохранилища, поэтому работы немало.

Самому хозяйству рапса нужно 3,5 тыс. т, что они успешно и решают в эту кампанию. А в 2026 году будут расширяться, по крайней мере, эксперименты с другими сортами уже запланированы.

Глава государства сразу перешел к основным вопросам в разговоре с учеными - как поднимать урожайность рапса по Беларуси. Да, культура прихотливая, но и стоит в два раза больше, чем пшеница. Уже не говоря о том, что пшеница растет лучше именно после рапса.

Про то, что рассчитывать надо только на себя и реальные условия, Александр Лукашенко приведет пример по сельскохозяйственному оборудованию. Не всегда получается быстро, но машины белорусам точно нужны не чужие. Все уже окунулись в истории с "ушли с рынка", "не купить детали" и "не обслужить".

"Назначая вице-премьера, Виктора Каранкевича, я поставил ему одну задачу - сделай пресс не хуже иностранного, а второе - сделай робота для доения коров. У нас огромное количество соломы, проще убрать урожай, чем поля освободить от соломы. Но, как бы прискорбно не было, импортный пресс лучше, чем наш. Мы должны свое делать. Когда я стал Президентом, МАЗ ничего не производил и делал несколько неопланов, поэтому я поставил им задачу - через несколько лет отказаться от иностранных технологий. И спустя некоторое время МАЗ перестал закупаться у иностранцев. Теперь мы имеем свой автомобиль", - рассказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fe7ca98-ad2b-435e-880d-f15713cb5a83/conversions/b9385c71-f49c-4b5a-b424-9c4c50f82a6c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fe7ca98-ad2b-435e-880d-f15713cb5a83/conversions/b9385c71-f49c-4b5a-b424-9c4c50f82a6c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fe7ca98-ad2b-435e-880d-f15713cb5a83/conversions/b9385c71-f49c-4b5a-b424-9c4c50f82a6c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fe7ca98-ad2b-435e-880d-f15713cb5a83/conversions/b9385c71-f49c-4b5a-b424-9c4c50f82a6c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эти самые пресс-подборщики есть разные - самые простые, посложнее, тюковые и рулонные. Чем более сложная задача, тем выше цена. Но принцип работы общий - собрать и организовать солому.

Заинтересованы в этом все - не только министр сельского хозяйства, который на поле рядом с губернатором Минской области, замами, руководителями хозяйств и профильным премьером.

Так, например, заместитель премьер-министра по сельскому хозяйству Юрий Шулейко совсем недавно руководил Брестской областью, где собрали первый миллион тонн зерна в этом году.

Факт Собрать 11 млн т зерна - планка 2025 года, если позволит погода.

Что касается рапсового масла, можно долго говорить про полезные свойства продукта: оно снижает уровень холестерина, там много витамина Е, что качество кожи можно не узнать через месяц, а также полный комплект омега-кислот, и он полезен для кишечника и нервной системы.

Семена у рапса - черные. Интересно, что в дикой природе это растение не встречается. Ученые пришли к выводу, что произошло оно из-за случайного скрещивания озимой или яровой сурепицы и огородной капусты, то есть придумала рапс природа. И это абсолютная замена оливковому маслу, его так и называют в мире "северная оливка".

Мнение врачей, почему полезен рапс, подробно пояснит Заместитель Председателя ВНС Александр Косинец, опытный хирург: "Снижает артериальное давление, уменьшают образование атеросклеротических бляшек, улучшает микроциркуляцию и, как результат, снижают частоту сердечнососудистых заболеваний. Второй механизм действия - это центральная нервная система, мозг: улучшают кровоснабжение, память, обеспечивает хорошее настроение".

Александр Косинец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/559d8d4c-d78a-4f4c-ade5-0f0ced9acaa6/conversions/da42ff19-1646-4bb7-a28c-1e5c95dea4cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/559d8d4c-d78a-4f4c-ade5-0f0ced9acaa6/conversions/da42ff19-1646-4bb7-a28c-1e5c95dea4cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/559d8d4c-d78a-4f4c-ade5-0f0ced9acaa6/conversions/da42ff19-1646-4bb7-a28c-1e5c95dea4cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/559d8d4c-d78a-4f4c-ade5-0f0ced9acaa6/conversions/da42ff19-1646-4bb7-a28c-1e5c95dea4cc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сельское хозяйство - стезя непростая, но справиться можно, если подходить тщательно. Чтобы посадить и вырастить рапс - нужно без преувеличения "все время быть на поле".