3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Президент Беларуси поставил задачу - собрать 11 млн т зерна в 2025 году
Урожай рапса в Беларуси аграрии сегодня оценивают больше, чем в миллион тонн, столько же планируют собрать в общем результате уборочной в 2025 году.
Рапс - это и хороший корм, то, что остается после выдавливания масла. Конечно, сам продукт, рапсовое масло, в Беларуси иногда называют "северной оливкой".
На примере хозяйства "Озерицкий-Агро", где сейчас, как и везде, убирают культуру, работники обсудили с Президентом Беларуси Александром Лукашенко специфику селекции собственных сортов и в целом детали уборочной по стране.
Глава государства обещал, что приедет посмотреть именно в "Озерицкий-Агро" уборку рапса, чтобы на хорошем примере показать, как нужно.
В предыдущий раз в хозяйстве "Озерицкий-Агро" Президент был буквально две недели назад. Одно из первых, с точки зрения качества, хозяйств в Минской области, которое было составлено из убыточных ферм. Управление здесь почти все время было женским - и результат налицо.
"Я не думала, что визит состоится через две недели. Я думала, может быть, через три, потому что мы только приступили к сбору рапса. На сегодняшний день у нас только убрано 38 % озимого рапса", - удивленно рассказала директор ОАО "Озерицкий-Агро" Анжелика Гущеня.
Штат хозяйства насчитывает почти 500 человек, их поля начинаются от Минского аэропорта и идут вдоль всей трассы на Минск. Есть и свои молочно-товарные фермы, и зернохранилища, поэтому работы немало.
Самому хозяйству рапса нужно 3,5 тыс. т, что они успешно и решают в эту кампанию. А в 2026 году будут расширяться, по крайней мере, эксперименты с другими сортами уже запланированы.
Глава государства сразу перешел к основным вопросам в разговоре с учеными - как поднимать урожайность рапса по Беларуси. Да, культура прихотливая, но и стоит в два раза больше, чем пшеница. Уже не говоря о том, что пшеница растет лучше именно после рапса.
Про то, что рассчитывать надо только на себя и реальные условия, Александр Лукашенко приведет пример по сельскохозяйственному оборудованию. Не всегда получается быстро, но машины белорусам точно нужны не чужие. Все уже окунулись в истории с "ушли с рынка", "не купить детали" и "не обслужить".
"Назначая вице-премьера, Виктора Каранкевича, я поставил ему одну задачу - сделай пресс не хуже иностранного, а второе - сделай робота для доения коров. У нас огромное количество соломы, проще убрать урожай, чем поля освободить от соломы. Но, как бы прискорбно не было, импортный пресс лучше, чем наш. Мы должны свое делать. Когда я стал Президентом, МАЗ ничего не производил и делал несколько неопланов, поэтому я поставил им задачу - через несколько лет отказаться от иностранных технологий. И спустя некоторое время МАЗ перестал закупаться у иностранцев. Теперь мы имеем свой автомобиль", - рассказал Александр Лукашенко.
Эти самые пресс-подборщики есть разные - самые простые, посложнее, тюковые и рулонные. Чем более сложная задача, тем выше цена. Но принцип работы общий - собрать и организовать солому.
Заинтересованы в этом все - не только министр сельского хозяйства, который на поле рядом с губернатором Минской области, замами, руководителями хозяйств и профильным премьером.
Так, например, заместитель премьер-министра по сельскому хозяйству Юрий Шулейко совсем недавно руководил Брестской областью, где собрали первый миллион тонн зерна в этом году.
Факт
Собрать 11 млн т зерна - планка 2025 года, если позволит погода.
Что касается рапсового масла, можно долго говорить про полезные свойства продукта: оно снижает уровень холестерина, там много витамина Е, что качество кожи можно не узнать через месяц, а также полный комплект омега-кислот, и он полезен для кишечника и нервной системы.
Семена у рапса - черные. Интересно, что в дикой природе это растение не встречается. Ученые пришли к выводу, что произошло оно из-за случайного скрещивания озимой или яровой сурепицы и огородной капусты, то есть придумала рапс природа. И это абсолютная замена оливковому маслу, его так и называют в мире "северная оливка".
Мнение врачей, почему полезен рапс, подробно пояснит Заместитель Председателя ВНС Александр Косинец, опытный хирург: "Снижает артериальное давление, уменьшают образование атеросклеротических бляшек, улучшает микроциркуляцию и, как результат, снижают частоту сердечнососудистых заболеваний. Второй механизм действия - это центральная нервная система, мозг: улучшают кровоснабжение, память, обеспечивает хорошее настроение".
Сельское хозяйство - стезя непростая, но справиться можно, если подходить тщательно. Чтобы посадить и вырастить рапс - нужно без преувеличения "все время быть на поле".
Как итог, сейчас все внимание, если Беларусь хочет и себя обезопасить, и деньги заработать, должно быть в полях. Надо понимать мотивацию - это нужно не для точечного контроля, а чтобы сохранять уровень управления. Если Президент руководит не из кабинета, то все остальные на поле будут постоянно. А это залог соблюдения технологий, что и превращается в живые деньги.