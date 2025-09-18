3.65 BYN
При поддержке ВТБ (Беларусь) пройдет бизнес-конференция "Гроуинг. Тренды 2026"
ВТБ (Беларусь) выступил генеральным партнером бизнес-конференции "Гроуинг. Тренды 2026", которая состоится 4 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO.
Форум объединит ведущих экспертов в области маркетинга, дизайна, управления и ресторанного бизнеса, среди которых Артемий Лебедев, Игорь Манн, Илья Кретов, Григорий Аветов, Борис Зарьков и другие. В течение одного дня участники получат концентрированный набор идей и инструментов, собранных в практическую программу "40 точек роста".
Главная цель события - дать бизнесу работающие инструменты для развития и масштабирования, а также создать площадку для продуктивного нетворкинга. Участники конференции смогут уйти с готовым планом действий, который позволит адаптироваться к вызовам рынка и ускорить рост.
"Для нас важно поддерживать инициативы, которые помогают развитию предпринимательства и формированию современной деловой среды в Беларуси. Конференция станет ценным источником знаний и практических решений для тех, кто строит и масштабирует бизнес", - отметил председатель правления ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский.
