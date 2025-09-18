При поддержке ВТБ (Беларусь) пройдет бизнес-конференция "Гроуинг. Тренды 2026" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19c6fe6d-c9d5-49a5-9e94-4ed81a6d94ba/conversions/06125745-2eaf-4231-934b-6353822dd9ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19c6fe6d-c9d5-49a5-9e94-4ed81a6d94ba/conversions/06125745-2eaf-4231-934b-6353822dd9ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19c6fe6d-c9d5-49a5-9e94-4ed81a6d94ba/conversions/06125745-2eaf-4231-934b-6353822dd9ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19c6fe6d-c9d5-49a5-9e94-4ed81a6d94ba/conversions/06125745-2eaf-4231-934b-6353822dd9ce-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) выступил генеральным партнером бизнес-конференции "Гроуинг. Тренды 2026", которая состоится 4 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO.

Форум объединит ведущих экспертов в области маркетинга, дизайна, управления и ресторанного бизнеса, среди которых Артемий Лебедев, Игорь Манн, Илья Кретов, Григорий Аветов, Борис Зарьков и другие. В течение одного дня участники получат концентрированный набор идей и инструментов, собранных в практическую программу "40 точек роста".

Главная цель события - дать бизнесу работающие инструменты для развития и масштабирования, а также создать площадку для продуктивного нетворкинга. Участники конференции смогут уйти с готовым планом действий, который позволит адаптироваться к вызовам рынка и ускорить рост.

"Для нас важно поддерживать инициативы, которые помогают развитию предпринимательства и формированию современной деловой среды в Беларуси. Конференция станет ценным источником знаний и практических решений для тех, кто строит и масштабирует бизнес", - отметил председатель правления ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский.