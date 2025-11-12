Проект бюджета 2026: особое внимание будет уделяться дорогам, экспорту и арендному жилью

Проект бюджета 2026 года 12 ноября рассматривают в Палате представителей на заседании профильной комиссии.

Как заверил министр финансов, он учитывает все имеющиеся ресурсы в экономике и обеспечивает устойчивость бюджетной системы.

Расскажем о приоритетах финансирования.

12 ноября в парламенте рассматривали проект бюджета на 2026 год. Нужно сказать, что до вынесения на голосование в Овальный зал традиционно этот документ рассматривают в профильной комиссии с привлечением министров по финансам, а также налогам и сборам и социальной политике. Детально разбирают доходы и расходы госказны на 2026 год.

Приоритет остается прежним, это устойчивый наш тренд - это социальная политика. Значит, будут увеличены расходы на здравоохранение, образование и развитие регионов.

Да, в бюджете Беларуси нет тесной увязки, например, с нефтегазовыми доходами, как, например, в России. Поэтому ставку делаем все-таки на устойчивую работу именно реального сектора экономики.

В регионах запланировано привлечение большего количества инвестиций, чтобы открывались новые высокоэффективные производства. В целом, если говорить про доходную часть госказны, то можно сказать, что действительно особое внимание уделяется именно реальному сектору экономики, нашим предприятиям, так как основа именно доходной части бюджета 2026 года - это налоги на добавленную стоимость, также налоги на прибыль и подоходный налог.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Понятное дело, что прежде всего бюджет сформирован с учетом нового формата взаимодействия нашей страны с внешним миром, с учетом особенностей развития нашей национальной экономики через инвестиционную привлекательность, через меры, стимулирующие экономический рост. И прежде всего заложен принцип рационального целевого использования имеющихся ресурсов с соблюдением основных принципов развития нашего государства. А принцип основной - это социальная ориентированность, что заложено в нашей Конституции. Главное, что хотелось бы отметить, что все позиции доходной и расходной части бюджета гармонизированы, они позволяют достичь самого главного - это достижение высокого качества жизни наших граждан".

Среди других направлений финансирования на следующий год было отмечено, что особое внимание будет уделяться дорогам, экспорту, а также арендному жилью. И нужно сказать, что в увязке с бюджетом всегда в парламент приходят и изменения в Налоговый кодекс. Да, они будут на следующий год.