Проект бюджета на 2026 год: сколько белорусы будут зарабатывать и на что будут тратить

В Беларуси расходы бюджета на социальную сферу в 2026 году увеличиваются более чем на 10 %. 12 ноября проект госказны рассмотрели в Палате представителей Национального собрания на заседании профильной комиссии.

В числе важных направлений - поддержка семейного капитала, строительство жилья, а также значительное финансирование науки, научно-технической и инновационной деятельности. Все эти меры направлены на повышение конкурентоспособности белорусской продукции и предприятий.

Традиционно осенью в парламенте обсуждают расходы и доходы госказны на следующий год. Еще до вынесения документа на голосование в Овальный зал его детально рассматривают в парламентской комиссии с профильными министрами - финансов, по налогам, а также социальной политики.

В стране низкая зависимость от конъюнктурных доходов, нет привязки к нефтегазовым поступлениям - это с одной стороны ограничивает резервы, но с другой дает определенную устойчивость в период глубокой нестабильности. Об этом сказал министр финансов Юрий Селиверстов. В расчет брались все ресурсы в экономике для работы без сбоев всех звеньев бюджетного процесса.

В приоритете уже не первый год (это устойчивый тренд) больше денег на здравоохранение и образование, выплату семейного капитала. Вырастут зарплаты, а средний размер пенсии в увеличится на 14,5 %. Сегодня их получают 2 млн белорусов.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Понятное дело, что прежде всего бюджет сформирован с учетом нового формата взаимодействия нашей страны с внешним миром, с учетом особенностей развития нашей национальной экономики через инвестиционную привлекательность, через меры, стимулирующие экономический рост. И прежде всего заложен принцип рационального целевого использования имеющихся ресурсов с соблюдением основных принципов развития нашего государства. А принцип основной - это социальная ориентированность, что заложено в нашей Конституции. Главное, что хотелось бы отметить, что все позиции доходной и расходной части бюджета гармонизированы, они позволяют достичь самого главного - высокого качества жизни наших граждан".

75 % доходной части бюджета формируется из налоговых поступлений. Поэтому наравне с бюджетом в парламенте был проект Налогового кодекса. Ставки некоторых платежей традиционно проиндексируют на уровень инфляции, значит к суммам добавят 7 %. Но будут и изменения по некоторым налогам. Главный принцип - справедливость: кто больше зарабатывает, тот больше и платит подоходный налог.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

"С учетом того, что мы расширяем базу для применения повышенных ставок подоходного налога, для расчета теперь будут включаться не только зарплаты, но будут суммироваться и доходы от продажи долей в компаниях, от процентов по займам, от сдачи имущества в аренду, вознаграждения членов наблюдательных советов, доходы адвокатов и нотариусов. Мы видим, что при повышении доходов до 350 тыс. будет более справедливо и правильно, если сохранится ставка 13 %".

Под эту ставку в 13 % попадает большинство белорусов, а 25 % подоходного заплатят с годового дохода от 350 до 600 тыс. рублей. Третья высшая шкала - это ставка в 40 %.

Предлагается ввести и повышающий коэффициент по налогу на недвижимость. Все будет зависеть от площади: для квартир от 150 квадратов - двойной коэффициент, а от 250 квадратов - тройной (таких в Беларуси больше 1 тыс.). В 5 раз вырастет налог на люксовые мотоциклы, по аналогии с дорогими марками авто. Это не все налоговые новации.

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Расширены полномочия налоговых органов в части получение информации от резидентов Парка высоких технологий об открытых аккаунтах физическим лицам, если сумма сделок будет превышать 150 тыс. белорусских рублей. Также с 2026 года будут предоставлять сведения организации, застройщики недвижимости, в отношении физических лиц по строящимся объектам".