Программу соцэкономразвития Беларуси до 2030 года обсуждали на Президиуме Совмина

Какой будет Программа социально-экономического развития Беларуси до 2030 года, сегодня обсуждали на заседании Президиума Совета Министров.

Среди приоритетов арендное жилье, качественные дороги, развитие реального сектора - это вопросы цифровизации и технологичности, а также сильные регионы. Кроме того, среди приоритетов туризм. Эта отрасль в конце пятилетки должна занимать 4,5 % в ВВП. Все это в комплексе должно положительно повлиять на качество жизни белорусов. Драйверами на следующие 5 лет станут новые направления экономики.

Президиум Совмина. Какой будет программа соцэкономразвития до 2030 года?

Кабмин 18 сентября заглянул за горизонты пятилетки, до ее старта остаются считанные месяцы. В апреле проект программы уже обсуждали. Но активное планирование продолжается. И сегодняшнее обсуждение вряд ли станет последним. Ведь на кону качество жизни белорусов. Поэтому к прогнозному документу важно подходить скрупулезно, мелочей здесь нет. В зале Президиума руководители министерств и ведомств, каждый из них знает, что и где нужно подтянуть в следующие 5 лет. Общий подход был таким - прописать осязаемый и достижимый прогноз.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b378c573-7988-4def-a200-8c6ac81edaa6/conversions/f236c6a3-8698-4126-ba9d-92015c493d56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b378c573-7988-4def-a200-8c6ac81edaa6/conversions/f236c6a3-8698-4126-ba9d-92015c493d56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b378c573-7988-4def-a200-8c6ac81edaa6/conversions/f236c6a3-8698-4126-ba9d-92015c493d56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b378c573-7988-4def-a200-8c6ac81edaa6/conversions/f236c6a3-8698-4126-ba9d-92015c493d56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Чтобы программа была живой и настоящей, как поручал глава государства, требовалось усовершенствовать подходы к ее выполнению, обеспечив стопроцентную сопряженность с инструментами ее реализации - государственными, отраслевыми и региональными программами. Программа социально-экономического развития страны не должна жить своей жизнью. Все инструменты и ресурсы, которыми располагает правительство, должны быть подчинены ее выполнению. Для этого в подпрограммных документах должна быть определена этапность выполнения задач, установлены промежуточные цели. Именно по ним будет проводиться ежегодная оценка работы руководителей".

В приоритеты записали, во-первых, арендное жилье. Здесь посыл понятен - сделать его доступнее, в том числе и в регионах. Их развитие, кстати, поддержат строительством социальной инфраструктуры и реализацией коммерческих проектов. А вот что касается реального сектора, внутренними ресурсами экономического роста в Минэкономике назовут использование местного сырья, цифровизацию и роботизацию - вот те самые драйверы развития и примеры новой экономики.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Мы предусмотрели со следующего года кредитный продукт для предприятий для внедрения робототехники и роботизации, автоматизации своих процессов. Также вопросы использования местного сырья, например, в деревообработке - увеличение в 1,2 раза мебельных производств. Для этого, кстати, мы тоже специальный продукт предусмотрели со следующего года под 6 % на 7 лет для новых предприятий в этой отрасли".

Беларусь всегда открыта для гостей, сделать ее привлекательнее для туристов - еще одна задача на ближайшие 5 лет. Прежде всего это модернизация инфраструктуры и создание новых объектов. Придать второе дыхание и показать нашу страну иностранцам во всей красе, в том числе от этого по максимуму реализовать и экономический потенциал. А если точнее, как уже говорил Президент, сделать отрасль национальным проектом.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d10200c-760e-44fb-9cbe-092973cf950c/conversions/a4d14f09-f046-478f-a736-21212f134837-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d10200c-760e-44fb-9cbe-092973cf950c/conversions/a4d14f09-f046-478f-a736-21212f134837-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d10200c-760e-44fb-9cbe-092973cf950c/conversions/a4d14f09-f046-478f-a736-21212f134837-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d10200c-760e-44fb-9cbe-092973cf950c/conversions/a4d14f09-f046-478f-a736-21212f134837-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"На совещании у Президента, проходило недавно, подписан соответствующий указ о создании агентства. Параметры уже понятны. Эта отрасль должна в конце пятилетки занимать 4,5 % ВВП. Ключевая новелла нашего подхода - мы выносим фактически и рассматриваем сегодня весь комплекс документов, который будет обеспечивать выполнение будущей пятилетки. Это 19 государственных программ, 17 отраслевых, более 30 научно-технических программ и 7 региональных. Все это формирует облик и каркас исполнения пятилетки на 2026-2030 годы".

Какие темпы роста экономики будут заложены в новых документах, во многом зависит от показателей этого года. В августе экономика начала расти быстрее. В ведомстве отмечают, что это позволило обеспечить опережающий рост доходов белорусов. Да, наблюдается некоторое замедление темпов в производственных отраслях.

При этом продукция пользуется спросом внутри страны и за ее пределами. Разгоняются инвестиционный темпы с большего за счет активного техперевооружения предприятия (за 8 месяцев этот показатель прибавил свыше 20 %).