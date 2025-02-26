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Проверка техники и подготовка кадров - как в Беларуси готовятся к новому агросезону
Посевная и уборочная - традиционно горячее время для аграриев, но и зиму затишьем назвать нельзя. Готовиться к новому агросезону хозяйства начинают сразу после завершения осенних полевых работ.
Оценить износ техники, заготовить семена и удобрения, подготовить кадры - это то, что в купе отражается на темпах и качестве. А когда вопросы продовольственной безопасности стоят так остро во всем мире, нельзя допустить даже малейшие риски потери будущего урожая. Когда погода позволит выйти в поля, предугадать сложно, но глобальное потепление буквально намекает на раннюю посевную.
Александр Кухарчик, главный инженер-механик СПК "Свитязянка-2003":
"Самое главное - это техническое состояние трактора, чтобы работало рулевое управление, тормозная система, работала вся световая сигнализация. Немаловажным является и поддержание всего остального в исправном состоянии".
СПК "Свитязянка-2003" находится в Кореличком районе. В арсенале СПК насчитывается больше сотни техники - трактора, погрузчики, автомобили, которые уже, не дожидаясь дедлайнов, готовы приступить к работе.
Здесь понимают роль техники, но и ценят труд механизаторов. Условиям, которые создали для их работы, позавидуют многие. Оборудованы комнаты отдыха, баня и даже есть стиральная машина.
Но особый предмет гордости - собственный токарный цех, который решает целый ряд проблем с запчастями.
Заведующий гаражом СПК "Свитязянка-2003" Сергей Ходорожа рассказал, что сегодня токарь востребован, ведь не во всех хозяйствах они имеются. Многие приезжают к ним за помощью. На сегодняшний день всего сразу не купишь. Если техника сломалась в поле, то токари оперативно выезжают прямо туда, ремонтируют, сварщики делают детали, чтобы машина быстрее начала работать дальше.
Факт
"Свитязянка-2003" находится в числе лидеров в Беларуси по надою молока - за 2024 год поставлен рекорд в 12,6 тыс. кг молока на корову.
На 2025 год планируют добавить еще. А все потому, что нашли формулу привеса и повышения качества кормов. Их высеву с условием поставленных на сезон задач уделяется особое внимание, да и государство не оставляет без поддержки.
Зампредседателя по кормопроизводству СПК "Свитязянка-2003" Николай Кулинич: "Вся техника, которая есть, куплена не за свои деньги - она в лизинге, также даются удобрения, на топливо льготные кредиты. Конечно, один в поле не воин, в большом коллективе хорошо, государство поддерживает".
И в этой помощи не делят на сильных и слабых - плечо в Беларуси подставляют одинаково крепко всем.
Зерно - это золото и гарант продовольственной безопасности, но какова проба этого драгсырья. Как распутать ком убытков и навести порядок там, где пока с этим не торопятся. Каков залог успешной посевной и без сюрпризов. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".