Работают даже ночью: в Беларуси начали сев озимых культур
В Минской области вес каравая приближается к 2 млн т зерна с учетом рапса. Аграрии работают в режиме нон-стоп и даже в ночное время. Ночью закладывают основу под будущий урожай - идет сев озимых культур.
Пока в Минской области, как и во всей Беларуси, полным ходом идет уборочная, аграрии параллельно заботятся и об урожае на будущий год. Ведь, как известно, что посеешь, то и пожнешь. В хозяйстве "Натальевск" Червенского района идет сев озимого рапса, причем как днем, так ночью, чтобы уложиться в срок.
Поля под рапс в 2025 году освобождаются от зерновых позже обычного из-за дождей, которые сдвинули старт уборочной, но упустить оптимальные сроки посева этой культуры нельзя, поэтому механизаторы работают и в ночную смену. Опыта предостаточно, в помощь им также имеется техника с современными электронными системами и автопилотом.
"Надо только нажать кнопку, чтобы трактор поехал. Остается только развернуть его обратно. Хорошая техника, если своевременно все обслуживать. Конечно, все зависит от механизатора. Работаем до 22:00, а иногда и до 23:30. Мы кормим страну, а из-за этого есть гордость, ведь кто, если не мы?" - с улыбкой задался вопросом механизатор экспериментальной базы "Натальевск" Алексей Климович.
Всего под озимый рапс на полях хозяйства "Натальевск" подготовлено 1000 га. В планах завершить сев до 25 августа. Всего в Беларуси этой культурой в сезоне уже засеяно более половины всех площадей.
Сергей Бабинович, главный агроном экспериментальной базы "Натальевск":
"У нас разработан график посева рапса. В день мы должны сеять 50-60 га. Если темно, то трактор оснащен дополнительным световым оборудованием, есть GPS-навигация. Всего собираемся посеять озимых зерновых культур 2,5 тыс. га, куда входят пшеница, тритикале, рожь".
Оптимальные сроки посева в каждом регионе разработаны свои, при этом в хозяйствах достаточно проверенных сортов семян с хорошей устойчивостью к зимним условиям, поэтому задел на 2026 год должен получиться достойным. Главное - соблюдать технологию.