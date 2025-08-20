Работают даже ночью: в Беларуси начали сев озимых культур

В Минской области вес каравая приближается к 2 млн т зерна с учетом рапса. Аграрии работают в режиме нон-стоп и даже в ночное время. Ночью закладывают основу под будущий урожай - идет сев озимых культур.

Пока в Минской области, как и во всей Беларуси, полным ходом идет уборочная, аграрии параллельно заботятся и об урожае на будущий год. Ведь, как известно, что посеешь, то и пожнешь. В хозяйстве "Натальевск" Червенского района идет сев озимого рапса, причем как днем, так ночью, чтобы уложиться в срок.

Поля под рапс в 2025 году освобождаются от зерновых позже обычного из-за дождей, которые сдвинули старт уборочной, но упустить оптимальные сроки посева этой культуры нельзя, поэтому механизаторы работают и в ночную смену. Опыта предостаточно, в помощь им также имеется техника с современными электронными системами и автопилотом.

Трактор в поле в темное время суток news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d2d5f34-88b8-40f2-b888-ad131fb832af/conversions/84e3ca09-8b2d-4829-b3ce-a495ced980e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d2d5f34-88b8-40f2-b888-ad131fb832af/conversions/84e3ca09-8b2d-4829-b3ce-a495ced980e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d2d5f34-88b8-40f2-b888-ad131fb832af/conversions/84e3ca09-8b2d-4829-b3ce-a495ced980e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d2d5f34-88b8-40f2-b888-ad131fb832af/conversions/84e3ca09-8b2d-4829-b3ce-a495ced980e3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Надо только нажать кнопку, чтобы трактор поехал. Остается только развернуть его обратно. Хорошая техника, если своевременно все обслуживать. Конечно, все зависит от механизатора. Работаем до 22:00, а иногда и до 23:30. Мы кормим страну, а из-за этого есть гордость, ведь кто, если не мы?" - с улыбкой задался вопросом механизатор экспериментальной базы "Натальевск" Алексей Климович.

Всего под озимый рапс на полях хозяйства "Натальевск" подготовлено 1000 га. В планах завершить сев до 25 августа. Всего в Беларуси этой культурой в сезоне уже засеяно более половины всех площадей.

Сергей Бабинович, главный агроном экспериментальной базы "Натальевск":

"У нас разработан график посева рапса. В день мы должны сеять 50-60 га. Если темно, то трактор оснащен дополнительным световым оборудованием, есть GPS-навигация. Всего собираемся посеять озимых зерновых культур 2,5 тыс. га, куда входят пшеница, тритикале, рожь".