Рациональный уровень импортозамещения в сельскохозяйственном машиностроении - 80-85 %

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Белорусские предприятия сельскохозяйственного машиностроения продолжают активно замещать импортные комплектующие отечественными, достигая высокого уровня локализации производства. Об этом сообщил начальник управления сельскохозяйственного машиностроения Министерства промышленности Беларуси Андрей Синило в "Экономической среде".

"В среднем уровень локализации в сельскохозяйственном машиностроении около 80 %. Это удельный вес стоимости наших комплектующих. Стоит задача по наращиванию показателя", - отметил он.

По словам представителя Минпрома, сейчас акцент делается на ключевых направлениях, где зависимость от импорта еще сохраняется. "Сейчас мы идем по направлению гидравлических систем, наращиваем выпуск своих. Также беспокоит нас микроэлектроника и программное обеспечение. В целях перехода на умные технологии, точное земледелие нам необходимо двигаться в этом направлении", - рассказал Андрей Синило.

Андрей Синило news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d01da15-aef3-4dca-ae63-d41bda82fd56/conversions/9e35bd86-233a-41fa-9a20-df64da5d14ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d01da15-aef3-4dca-ae63-d41bda82fd56/conversions/9e35bd86-233a-41fa-9a20-df64da5d14ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d01da15-aef3-4dca-ae63-d41bda82fd56/conversions/9e35bd86-233a-41fa-9a20-df64da5d14ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d01da15-aef3-4dca-ae63-d41bda82fd56/conversions/9e35bd86-233a-41fa-9a20-df64da5d14ac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Синило:

"Мы достигли определенный уровень в базе трансмиссий: коробки передач - это, можно сказать, металл, который обрабатывается у нас, это наша технология. Наши конструкторы поработали хорошо. Мосты давно были нашего изготовления. Дальше идем в область гидравлики и электроники".

Он также объяснил, какой уровень локализации считается рациональным. "Рациональный уровень импортозамещения - это когда мы несем больше затрат на изготовление чего-то своего, чем если бы взяли у партнеров. Я думаю, что 80-85 % - это рационально", - заключил он.