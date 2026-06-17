3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Виталий Кулак: В Беларуси за последние 10 лет процент энергонасыщенной техники увеличился в 2 раза
В Беларуси наблюдается устойчивая тенденция к увеличению производства и использования высокомощной сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак в "Экономической среде".
"В промышленном производстве техники мы наблюдаем тенденцию увеличения количества энергонасыщенной техники. Мы серьезно перешли на серийный выпуск энергонасыщенных тракторов с 350 лошадиными силами", - отметил первый замминистра.
Буквально за последние 10 лет процент энергонасыщенной техники увеличился практически в два раза. Если мы раньше имели 10-11 % единиц техники с 250 и более лошадиными силами, то сегодня этот показатель перешагнул 20 %.
Тенденция, по его словам, будет продолжаться, ведь есть потребность в такой технике. "Ну, а сама по себе эта техника должна дополняться агрегатами". В пример он привел 12-метровую сеялку. "Мы понимаем, что без этого дальше мы просто не видим развитие сельского хозяйства. Иначе тогда мы остановимся", - добавил замминистра.
Виталий Кулак подчеркнул, что сфера не стоит на месте, что видно из изменений требований к новой техники. "Если мы раньше вели речь о точном земледелии, системе навигации, и это где-то там отдельными элементами у кого-то присутствовало, то сегодня это уже пошло в серийный выпуск. Это уже норма, и сегодня, наверное, сложно представить себе энергонасыщенный трактор без навигационной системы", - отметил он.