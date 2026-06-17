Виталий Кулак: В Беларуси за последние 10 лет процент энергонасыщенной техники увеличился в 2 раза

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В Беларуси наблюдается устойчивая тенденция к увеличению производства и использования высокомощной сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак в "Экономической среде".

"В промышленном производстве техники мы наблюдаем тенденцию увеличения количества энергонасыщенной техники. Мы серьезно перешли на серийный выпуск энергонасыщенных тракторов с 350 лошадиными силами", - отметил первый замминистра.

Буквально за последние 10 лет процент энергонасыщенной техники увеличился практически в два раза. Если мы раньше имели 10-11 % единиц техники с 250 и более лошадиными силами, то сегодня этот показатель перешагнул 20 %. Виталий Кулак

Тенденция, по его словам, будет продолжаться, ведь есть потребность в такой технике. "Ну, а сама по себе эта техника должна дополняться агрегатами". В пример он привел 12-метровую сеялку. "Мы понимаем, что без этого дальше мы просто не видим развитие сельского хозяйства. Иначе тогда мы остановимся", - добавил замминистра.