Развитие туризма в Беларуси поддержат новым кредитным продуктом

Оптимистичный прогноз. Социально-экономическое развитие нашей страны на 2026 год рассмотрели 20 августа на заседании президиума Совмина. Подготовка ключевых параметров вышла на финальную стадию. Каким проектам особое внимание? Как оценивают ВВП и другие показатели?

Традиционно во второй половине года правительство заглядывает за горизонт будущего и озвучивает детальные прогнозы, а также экономические параметры, на которые действительно можно рассчитывать в 2026 году. Прогнозы на этот раз оптимистичные. Основной показатель - рост ВВП, который запланирован на уровне 2,8 %. Эта цифра сопоставима с темпами роста мировой экономики и оценками аналитических агентств.

Что касается экспорта, стоит задача увеличить его более чем на 3 %. В первую очередь приоритетными остаются рынки СНГ, где ожидается рост на уровне 12 %.

Актуальной на 2025 год остается проработка внешних поставок на рынках дальнего зарубежья. Кстати, экспорт - один из драйверов нашей экономики в следующем году. В этот же список входят инвестиции и производственные программы.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Мы, конечно, должны учитывать возможные риски и негативные сценарии, насколько это вообще возможно, потому что в современном мире неожиданностей хватает. Тем не менее, по крайней мере, базовые параметры мы должны четко для себя понимать. Строить реалистичные планы и, безусловно, требовать их выполнения".

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Что касается производственной программы, мы совместно со всеми регуляторами проработали ключевые позиции, учитывая вопросы текущего года, акцент на снижение затрат и, конечно, экспорт. Еще одно важное направление - повышение эффективности и производительности в промышленности за счет роботизации. Для внедрения роботов и производства собственных робототехнических комплексов предусмотрен кредитный продукт под 6 %. Все это формирует облик нашего будущего плана и прогноза на 2026 год".

Из того, что сегодня прозвучало в Совмине, например, по социальной направленности: арендного жилья планируют построить в 1,5 раза больше, чем в нынешнем году. Как отметил министр экономики Юрий Чеботарь, дополнительная поддержка будет оказываться нуждающимся. Вся необходимая нормативная база уже подготовлена, в том числе и по возможности выкупа арендного жилья.