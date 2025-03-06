Россия предложила создать в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем

Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тыс. единиц ежегодно. Об этом было сказано во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко выставки новейших российских беспилотников, сообщает БЕЛТА.

"Вопрос идет о создании производства всех ключевых компонентов. Это, конечно же, вопросы обеспечения суверенитета. Очень важно, чтобы в Беларуси были собственные производства, которые делали бы не только экономику, но и сферу безопасности страны по-настоящему суверенными. Речь идет о том, чтобы использовать технологические наработки и решения, которые есть в России", - сказал журналистам заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Он отметил, что использование единой технологической платформы будет обеспечивать в том числе экономическую эффективность. Это также упрощает производство и разработку новых моделей.