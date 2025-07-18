Российские "Сапсаны" могут пустить в Минск. После запуска высокоскоростной магистрали по маршруту Москва - Санкт-Петербург, белорусская столица может стать одним из тех направлений, куда направят поезда. Об этом сообщило руководство Российских железных дорог.