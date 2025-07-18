Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Российские "Сапсаны" могут пустить в Минск

Российские "Сапсаны" могут пустить в Минск. После запуска высокоскоростной магистрали по маршруту Москва - Санкт-Петербург, белорусская столица может стать одним из тех направлений, куда направят поезда. Об этом сообщило руководство Российских железных дорог.

Сейчас время в пути между двумя городами составляет около 8 часов, поэтому "Сапсаны" потенциально могут сократить продолжительность вдвое.

Для Минска появление скоростного железнодорожного сообщения с Москвой может стать значительным шагом в развитии транспортной инфраструктуры.

Фото РИА Новости

поездинфраструктура