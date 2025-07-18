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Российские "Сапсаны" могут пустить в Минск
Автор:Редакция news.by
Российские "Сапсаны" могут пустить в Минск. После запуска высокоскоростной магистрали по маршруту Москва - Санкт-Петербург, белорусская столица может стать одним из тех направлений, куда направят поезда. Об этом сообщило руководство Российских железных дорог.
Сейчас время в пути между двумя городами составляет около 8 часов, поэтому "Сапсаны" потенциально могут сократить продолжительность вдвое.
Для Минска появление скоростного железнодорожного сообщения с Москвой может стать значительным шагом в развитии транспортной инфраструктуры.
Фото РИА Новости