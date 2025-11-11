3.68 BYN
Рост электропотребления в Беларуси создал основу для строительства второй АЭС или нового энергоблока
Развитие атомной энергетики в Беларуси получает новый импульс - прорабатывается вопрос строительства второй АЭС или нового энергоблока. Реализуемые проекты по увеличению электропотребления в реальном секторе экономики создают основу для экономического обоснования этого решения. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Как отметил заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий, Белорусская АЭС дала значительный толчок развитию новых отраслей и направлений.
Специалисты Департамента не остались в стороне от этих процессов и реализуют комплекс мер по увеличению электропотребления в реальном секторе экономики. "Не просто потребление ради того, чтобы потреблять и закрыть потребность в избытке, но эффективно потреблять", - подчеркнул Виталий Крецкий.
Уже достигнуты значительные результаты: "С 2000 года по текущий период мы реализовали порядка 180 мероприятий. Это позволило нам прирасти по электропотреблению на 1,8 млрд киловатт-часов".
Определены и перспективные проекты до 2030 года, которые заложат основу для возможного строительства новых атомных мощностей. Планируется, что к 2030 году потребление электроэнергии дополнительно вырастет на 1,6 млрд киловатт-часов. "Все это способствует как росту ВВП, так и повышению эффективности использования энергоресурсов у нас в стране", - резюмировал Виталий Крецкий.