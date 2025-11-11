Рост электропотребления в Беларуси создал основу для строительства второй АЭС или нового энергоблока

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5615f663-efd7-4182-a189-fdc1d7dab4e3/conversions/25a86fda-9519-40f9-85f2-09720b6b1a6c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5615f663-efd7-4182-a189-fdc1d7dab4e3/conversions/25a86fda-9519-40f9-85f2-09720b6b1a6c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5615f663-efd7-4182-a189-fdc1d7dab4e3/conversions/25a86fda-9519-40f9-85f2-09720b6b1a6c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5615f663-efd7-4182-a189-fdc1d7dab4e3/conversions/25a86fda-9519-40f9-85f2-09720b6b1a6c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Развитие атомной энергетики в Беларуси получает новый импульс - прорабатывается вопрос строительства второй АЭС или нового энергоблока. Реализуемые проекты по увеличению электропотребления в реальном секторе экономики создают основу для экономического обоснования этого решения. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как отметил заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий, Белорусская АЭС дала значительный толчок развитию новых отраслей и направлений.

Специалисты Департамента не остались в стороне от этих процессов и реализуют комплекс мер по увеличению электропотребления в реальном секторе экономики. "Не просто потребление ради того, чтобы потреблять и закрыть потребность в избытке, но эффективно потреблять", - подчеркнул Виталий Крецкий.

Уже достигнуты значительные результаты: "С 2000 года по текущий период мы реализовали порядка 180 мероприятий. Это позволило нам прирасти по электропотреблению на 1,8 млрд киловатт-часов".