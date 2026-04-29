Рыженков: Через Танзанию Беларусь хочет выйти на рынки Восточной и Южной Африки

Через Танзанию Беларусь хочет выйти на рынки Восточной и Южной Африки. Об этом министр иностранных дел нашей страны заявил на встрече с государственным министром по вопросам планирования и инвестиций в Администрации Президента Танзании.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов развития экономического сотрудничества, сделав особой акцент на необходимости реализации проектов в сферах механизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, поставок пожарной техники и оборудования белорусского производства.

Во второй день официального визита в Танзанию Максим Рыженков также посетил одну из ведущих свободных экономических зон страны имени Бенджамина Мкапы, где провел переговоры с ее руководством, обсудил перспективы использования свободных экономических зон африканского государства для размещения совместных производств, предназначенных в том числе для экспорта произведенной продукции в третьи страны.