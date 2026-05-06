Самый мощный трактор СНГ BELARUS 5425 приступил к работе в "Дзержинском"

Самый мощный трактор на просторах СНГ BELARUS 5425 приступил к работе. Экспериментальный образец тестируют в полях агрокомбината "Дзержинский". Под капотом более 500 лошадиных сил. Президент назвал агрегат космическим кораблем. Модель оснащена устройством переключения передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительной гидросистемой и системой автоматического вождения. А благодаря топливному баку на 900 литров трактор может бесперебойно работать на протяжении 10 часов. Испытания в полях предприятия уже показывают высокую производительность.

Александр Славиковский, замдиректора филиала "Минский" агрокомбината "Дзержинский": "Преимущество этого трактора, которое мы видим, - трактор будет работать с самыми широкозахватными агрегатами. Соответственно он будет выполнять норму выработки больше. За счет своего веса и мощности он будет выполнять свои технологические работы с заданной скоростью. Поскольку наше хозяйство сегодня расположено на таких землях, где присутствует гористость, обычно трактор это выполняет и снижает скорость. На этом тракторе скорость не снижается".