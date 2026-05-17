На острове Ява затопило провинцию с населением в 12 млн человек
Автор:Редакция news.by
Индонезия находится во власти стихии. На острове Ява началось мощнейшее наводнение, вызванное аномально затяжными тропическими ливнями. Эпицентром катастрофы стала густонаселенная провинция, в которой проживают более 12 млн человек.
Как сообщают местные СМИ, есть погибшие в результате непогоды, еще десятки местных жителей числятся пропавшими без вести. Мощные потоки полностью затопили тысячи жилых домов, парализовали ключевые автодороги и нанесли масштабный ущерб местной инфраструктуре.
Спасатели проводят срочную эвакуацию людей на лодках. В некоторых районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.