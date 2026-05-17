ЕС урезает квоты на сталь: Киев рискует потерять до миллиарда евро

Украина лишилась поддержки не только со стороны США, но и со стороны Брюсселя: Евросоюз может лишить "незалежную" огромной экспортной выручки в размере до 1 млрд евро. Причина заключается в решении ЕС сократить квоты на импорт иностранной стали почти наполовину.

Для украинских поставщиков европейские чиновники ввели жесткий лимит примерно в 700 тыс. тонн. Эта цифра более чем в три раза меньше объемов, которые Киев продал в Европу в 2025 году. За любые поставки металла сверх установленной нормы украинцам теперь придется платить пошлину в 50 %.