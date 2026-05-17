Завод по производству боеприпасов в Литве не запустят в срок

В Литве завод Rheinmetall не смогут запустить в срок. Масштабное строительство оборонного предприятия серьезно отстает от первоначального графика.

С ноября 2025 года литовские рабочие успели выполнить лишь пятую часть от запланированного объема. Главной причиной замедления темпов инвесторы называют аномально холодную и затяжную зиму.

Изначально власти рассчитывали на старт выпуска артиллерийских боеприпасов уже в 2026 году, однако теперь запуск объекта стоимостью в сотни миллионов евро перенесли на середину 2027-го.

