Завод по производству боеприпасов в Литве не запустят в срок
Автор:Редакция news.by
В Литве завод Rheinmetall не смогут запустить в срок. Масштабное строительство оборонного предприятия серьезно отстает от первоначального графика.
С ноября 2025 года литовские рабочие успели выполнить лишь пятую часть от запланированного объема. Главной причиной замедления темпов инвесторы называют аномально холодную и затяжную зиму.
Изначально власти рассчитывали на старт выпуска артиллерийских боеприпасов уже в 2026 году, однако теперь запуск объекта стоимостью в сотни миллионов евро перенесли на середину 2027-го.