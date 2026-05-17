В Эстонии военная истерия спровоцировала инвестиционный кризис
Автор:Редакция news.by
Необоснованный курс на ускоренную милитаризацию Эстонии крайне негативно отразился на внутренней обстановке и стабильности в республике.
Как отметили в эстонском Минэкономики, разгоняемая властями военная истерия спровоцировала масштабный экономический кризис. В финансовом ведомстве отмечают: из-за постоянного нагнетания страхов в Таллине начали фиксировать критический отток капитала. Иностранные инвесторы массово отказываются от долгосрочных проектов в Прибалтике.
Вместе с тем налоговое давление, вызванное ростом оборонного бюджета, окончательно лишило местный рынок былой привлекательности.