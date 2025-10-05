Сергеенко рассказал, каким сложным выдался сезон для аграриев, и привел слагаемые успеха в поле

В Беларуси уже очевидны результаты аграрного сезона 2025 года. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области Игорь Сергеенко в "Актуальном интервью" отметил выдающийся урожай несмотря на сложные погодные условия.

Игорь Сергеенко:

"Этот сезон для наших аграриев был очень сложным, начиная с холодной весны. Были и много дождей, когда начиналась заготовка кормов - в Витебской области выпало фактически в два раза больше нормы осадков. Такая же погода сопровождала нас и во время уборки зерновых, хотя урожай был выращен достойнейший, лучше, чем в прошлом году".

Он подчеркнул, что страна достигла значительных результатов: "В итоге Беларусь вышла на тот уровень, который и гарантировали наши специалисты сельского хозяйства - более 9 млн т зерновых вместе с рапсом. И Витебская область перешагнула 1 млн".

Ключом к успеху стали слаженная работа и высокая культура земледелия. "Конечно же, вызовам природы была противопоставлена достойная организация труда, высокая культура земледелия, дисциплина, слаженность всех звеньев агропромышленного комплекса, - обозначил председатель Палаты представителей. - Я видел, что все работники: комбайнеры, водители, работники зерносушильных комплексов - использовали в такие погодные условия любую минуту, чтобы все-таки выйти в поле".

Он выделил несколько слагаемых успеха: "Во-первых, Президент государства (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.) уделяет серьезное внимание развитию сельского хозяйства. Оказывается существенная помощь со стороны государства в развитии агропромышленного комплекса. Во-вторых, внедряются новые технологии возделывания земли. Приходит современная техника".

Но самым важным в этой цепи является человек - наш труженик, наш современный аграрий и ветераны, которые сегодня работают в строю. Игорь Сергеенко

Председатель Палаты представителей также упомянул помощь со стороны аграриям: "Пришли на помощь и Вооруженные Силы, и МЧС, и ветераны, пенсионеры, которые еще могут сидеть за штурвалами комбайнов".