Сотрудники МЧС помогают аграриям собирать урожай

Уверенными темпами белорусские аграрии намолотили более 7 млн тонн зерна. Жатва преодолела свой экватор.

Вместе с работниками АПК на поля вышли сотрудники МЧС. Огнеборцы следят за безопасностью, а также сами собирают урожай. Спасатели задействованы как комбайнеры, помощники, водители, а также операторы зерносушильных комплексов. От зари до зари - дежурство начинается по расписанию. Осмотр комплектации сельхозтехники и проведение инструктажа в пожароопасный сезон.

С начала уборочной кампании работниками МЧС в качестве комбайнеров намолочено почти 60 тысяч тонн зерновых (с учетом рапса), 23 спасателя достигли рубежа в более тысячи тонн.

