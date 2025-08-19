Сотрудники МЧС помогают аграриям собирать урожай

Вместе с работниками АПК на поля вышли сотрудники МЧС. Огнеборцы следят за безопасностью, а также сами собирают урожай. Спасатели задействованы как комбайнеры, помощники, водители, а также операторы зерносушильных комплексов. От зари до зари - дежурство начинается по расписанию. Осмотр комплектации сельхозтехники и проведение инструктажа в пожароопасный сезон.