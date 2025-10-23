Современные технологии - минские машиностроители выходят на новый уровень

Использовать на максимум промышленный потенциал! Столичные машиностроители выходят на новый уровень. Движение вперед обеспечивают современные технологии и повышение торгового оборота. На карте экспортных поставок спецмашины и пассажирский транспорт, мотоциклы и велосипеды: от Мурманска до Сочи, от Алматы до Африканского континента. Напряженную работу не ставят на паузу для обеспечения внутреннего рынка и существенного вклада в экономику страны под знаком качества.

Совершенствование собственных технологий и расширение экспортных поставок - такой вектор у столичных машиностроителей. МАЗ, МТЗ и Белкоммунмаш - это бренды и лицо отечественной промышленности. Они обеспечивают внутренний рынок и представляют страну на мировом, развиваясь, следуя международным стандартам.

Акцент на качество. Сборки, покраски, наладки электроники и на своевременное гарантийное обслуживание специальных и пассажирских машин. Надежность техники, выпущенной с минских конвейеров, позволяет конкурировать и в стране, и за ее пределами.

Электробус Белкоммунмаш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ba4d0a9-8d90-4c29-b754-9fb2c16a5ae4/conversions/062cda85-22fb-4ed5-89ad-bf4f4904a008-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ba4d0a9-8d90-4c29-b754-9fb2c16a5ae4/conversions/062cda85-22fb-4ed5-89ad-bf4f4904a008-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ba4d0a9-8d90-4c29-b754-9fb2c16a5ae4/conversions/062cda85-22fb-4ed5-89ad-bf4f4904a008-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ba4d0a9-8d90-4c29-b754-9fb2c16a5ae4/conversions/062cda85-22fb-4ed5-89ad-bf4f4904a008-xl-___webp_1920.webp 1920w

Движение в будущее - на электротяге. Минские автопарки продолжают насыщать экологичными машинами. Белкоммунмаш - основной поставщик "зеленых" технологий. В топе - универсальные трамваи и электробусы нового образца.

Так, модель Е321 - в основе создания евразийского электробуса. На такие машины большой спрос у партнеров из ближнего зарубежья и дальней дуги. А минские трамваи после рестайлинга уже курсируют не только в столице, но и в городах Казахстана.

Олег Быцко, заместитель гендиректора предприятия "БКМ Холдинг":

"География в Российской Федерации очень широкая. Что касается других регионов, то работаем с Казахстаном, поставляем им трамвайные вагоны. Что касается дальней дуги, в основном это страны Африки. Мы работаем и надеемся, что в ближайшее время выйдем уже на реальные поставки. Обеспечиваем на должном уровне гарантийное и постгарантийное обслуживание. Не бросаем своих клиентов на этапе всего жизненного цикла нашей техники".

Электровелосипед "МотоВелоЗавода" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cda8d14-4df6-4790-8254-c3597d9410a2/conversions/cf2303d1-cc77-4845-8898-e3482b2ea0cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cda8d14-4df6-4790-8254-c3597d9410a2/conversions/cf2303d1-cc77-4845-8898-e3482b2ea0cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cda8d14-4df6-4790-8254-c3597d9410a2/conversions/cf2303d1-cc77-4845-8898-e3482b2ea0cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cda8d14-4df6-4790-8254-c3597d9410a2/conversions/cf2303d1-cc77-4845-8898-e3482b2ea0cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поддерживает электротренды и производитель двухколесного транспорта на площадке Минского технопарка. "Мотовело" наращивает мощности и уже успешно выпускает серийный мотовелогибрид. Главное преимущество - собственная сборка и преобладание отечественных деталей - локализация - в 90 %. Большой интерес на новинки у партнеров из России. В этом году подписаны важные контракты на экспортные поставки.

Сергей Манько, директор ООО "МотоВелоЗавод":

"В этом сезоне у нас вышел, скажем, электровелогибрид E-Mix. Это такой велосипед, который больше похож на мотоцикл, на мотоциклетных колесах. И вот мы его уже успешно реализовываем в этом сезоне. Проверил интерес город Сочи, то есть им очень понравилось. Экологичный, чистый, красивый. Первые заказы уже даже из регионов Российской Федерации на него поступили".

В 2026 году планируется внедрить в линейку электромотоциклов, которые проходят испытания, отметил директор ООО "МотоВелоЗавод". "Успешно будем продавать их. Добавленная стоимость остается в республике. Это зарплаты наших людей в первую очередь, защита своего внутреннего производства, - подчеркнул он. - То есть мы не зависим от внешних факторов".

МАЗ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b916842-6143-4fca-bc90-5396c968371b/conversions/253ddb0c-5586-4c2d-8874-35661b2f4e15-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b916842-6143-4fca-bc90-5396c968371b/conversions/253ddb0c-5586-4c2d-8874-35661b2f4e15-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b916842-6143-4fca-bc90-5396c968371b/conversions/253ddb0c-5586-4c2d-8874-35661b2f4e15-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b916842-6143-4fca-bc90-5396c968371b/conversions/253ddb0c-5586-4c2d-8874-35661b2f4e15-xl-___webp_1920.webp 1920w

43 предприятия в России сегодня используют универсальные шасси Минского автомобильного завода для производства грузовых машин. А пассажирская техника с логотипом "МАЗ", к примеру, составляет 90 % муниципального автобусного парка в городе Сочи. В этом году продукция холдинга освоила также рынки Ливии и Сирии. С учетом спроса линейку моделей расширяют.

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Применяем шасси под то оборудование, которое необходимо устанавливать. Нам не нужно для этого много времени. И, наверное, цифры говорят сами за себя. Около 42-43 предприятий сегодня в России используют наши шасси под установку своего оборудования, своей уже полноценной машины. Второй продукт - это пассажирская техника, автобусы. Сейчас уже пошли троллейбусы, электробусы".