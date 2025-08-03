На помощь в большой жатве приходят те, кто обычно занимается спасением людей. Так рука об руку с аграриями Осиповичского района трудятся сотрудники МЧС.

Да кто лучше всех знает, что важна каждая минута, когда речь заходит о срочности. С такими погодными катаклизмами приходится ловить погожий час. Но хлеборобы уверяют, что поля будут убраны вовремя.

Это и масло, на которое растет спрос, в том числе за рубежом, и отличная добавка в рацион буренок. Поэтому для сельхозпредприятия "Тишовка" убрать без потерь озимый рапс - задача архиважная. На неделе всего пара солнечных дней, а собрать урожай необходимо. 650 га в этом сезоне.

Озимый ячмень уже в закромах. Первые 150 т ярового уже отгрузили на Бобруйский комбинат хлебопродуктов. Госзаказ будет выполнен.

Спасатели вышли на поля - сотрудники МЧС помогают аграриям собрать урожай news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1262b7f0-e3c2-4a67-87c7-6a9d040e9ed3/conversions/6d133d88-c319-47c0-9e9f-20ea5e6f6e60-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1262b7f0-e3c2-4a67-87c7-6a9d040e9ed3/conversions/6d133d88-c319-47c0-9e9f-20ea5e6f6e60-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1262b7f0-e3c2-4a67-87c7-6a9d040e9ed3/conversions/6d133d88-c319-47c0-9e9f-20ea5e6f6e60-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1262b7f0-e3c2-4a67-87c7-6a9d040e9ed3/conversions/6d133d88-c319-47c0-9e9f-20ea5e6f6e60-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Приступили к уборке ярового ячменя. Первое поле убрали.Агроном сообщил, что урожайность составила 50,4 ц/га. Будем с урожаем и будем с хлебом. Самое главное, люди должны быть настроены на работу. Все должно быть четко", - сказал директор ОАО "Тишовка" Николай Степанов.

Ход уборочной кампании находится на контроле главы государства. В этом году погода не дает расслабляться аграриям. И Президент требует максимальной отдачи в полях. Главная задача остается прежней - убрать без потерь и сохранить урожай.

Поэтому любая помощь как нельзя кстати. В Осиповичском районе в поля высадился десант спасателей. Водители, инспекторы районных отделов по чрезвычайным ситуациям на пару недель стали комбайнерами.

Спасатели вышли на поля - сотрудники МЧС помогают аграриям собрать урожай news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05325550-b6ac-4d74-aae4-c3e9c5454021/conversions/831718b3-39d5-40e2-a5dd-067f15c2778b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05325550-b6ac-4d74-aae4-c3e9c5454021/conversions/831718b3-39d5-40e2-a5dd-067f15c2778b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05325550-b6ac-4d74-aae4-c3e9c5454021/conversions/831718b3-39d5-40e2-a5dd-067f15c2778b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05325550-b6ac-4d74-aae4-c3e9c5454021/conversions/831718b3-39d5-40e2-a5dd-067f15c2778b-xl-___webp_1920.webp 1920w

10 дней обкатывали, изучали новую, как оказалось, не такую сложную технику. Вот уж когда профессия тракториста пригодилась, рассказал Кирилл Новиков из Шклова. Сейчас он с коллегами трудится в полях сельхозпредприятия "Авангард-Нива".

Два экипажа в "Авангарде". Еще два отправились к соседям. Не могли отказать в помощи.

"Работаю 18 лет в МЧС. В этом году предложили помочь хозяйствам, я согласился.Понравилось. Все-таки большое дело делаем. Работаем на новой технике, очень комфортная", - поделился водитель Белыничского РОЧС Анатолий Минутка.

Одновременно в уборке озимые- рапс и ячмень. Без дополнительной силы пришлось бы туго. Общее дело объединяет. Там, где погода позволяет, работают круглосуточно, в том числе сушильные комплексы, один из них в агрокомбинате "Холмеч" за час пропускает 60 т нового урожая.

"За сутки при такой влажности мы можем спокойно 360 т высушить. Потом зерно очищаем, перерабатываем, и оно уходит на склады. В принципе справляемся, все успеваем, у нас ничего не задерживается", - рассказал оператор зерносушильного комплекса КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Владимир Ганебный.

Спасатели вышли на поля - сотрудники МЧС помогают аграриям собрать урожай news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c727fbf5-6be1-4bd0-85de-93d03e2dcc44/conversions/5822fcb4-baad-4fd9-83a5-9fed587b8c8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c727fbf5-6be1-4bd0-85de-93d03e2dcc44/conversions/5822fcb4-baad-4fd9-83a5-9fed587b8c8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c727fbf5-6be1-4bd0-85de-93d03e2dcc44/conversions/5822fcb4-baad-4fd9-83a5-9fed587b8c8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c727fbf5-6be1-4bd0-85de-93d03e2dcc44/conversions/5822fcb4-baad-4fd9-83a5-9fed587b8c8a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спасти урожай помогает и плющилка. Ее мощность составляет 100 т в смену. Прямо с поля зерно попадает в машину, добавляют консервант и отправляют в полиэтиленовый рукав на хранение, а затем на МТК. Такая технология сводит потери во время уборочной к минимуму.

Не меньше внимания и второму хлебу - картофелю. Учитывая спрос, площади под культуру увеличили в этом году и в хозяйстве "Тепличное", сейчас это 195 га. Посевной материал - элита - дает возможность получать собственный семенной картофель первой репродукции. Не первый год предприятие выращивает белорусскую селекцию. Практика оправдывает себя уже несколько агросезонов. В свежем виде клубни хорошо хранятся, да и покупатель хвалит за вкус. Раннеспелый "першацвет" - особая любовь полеводов. Молодой белорусский картофель уже поступил на прилавки.

Кстати, в "Тепличном" уже собирают и капусту, 10 га находятся в обработке. Ставку делают на проверенные сорта. Среднеспелый "Тореодор" урожайностью радует - с 1 га собрали 350 ц. Но вырастить сочный и хрустящий урожай - полдела, еще важно его правильно собрать, не повредив кочаны. Аграрии делятся секретом и рассказывают, что идеальная для сбора капуста - весом в один килограмм.