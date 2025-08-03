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Спасатели вышли на поля - сотрудники МЧС помогают аграриям собрать урожай
На помощь в большой жатве приходят те, кто обычно занимается спасением людей. Так рука об руку с аграриями Осиповичского района трудятся сотрудники МЧС.
Да кто лучше всех знает, что важна каждая минута, когда речь заходит о срочности. С такими погодными катаклизмами приходится ловить погожий час. Но хлеборобы уверяют, что поля будут убраны вовремя.
Это и масло, на которое растет спрос, в том числе за рубежом, и отличная добавка в рацион буренок. Поэтому для сельхозпредприятия "Тишовка" убрать без потерь озимый рапс - задача архиважная. На неделе всего пара солнечных дней, а собрать урожай необходимо. 650 га в этом сезоне.
Озимый ячмень уже в закромах. Первые 150 т ярового уже отгрузили на Бобруйский комбинат хлебопродуктов. Госзаказ будет выполнен.
"Приступили к уборке ярового ячменя. Первое поле убрали.Агроном сообщил, что урожайность составила 50,4 ц/га. Будем с урожаем и будем с хлебом. Самое главное, люди должны быть настроены на работу. Все должно быть четко", - сказал директор ОАО "Тишовка" Николай Степанов.
Ход уборочной кампании находится на контроле главы государства. В этом году погода не дает расслабляться аграриям. И Президент требует максимальной отдачи в полях. Главная задача остается прежней - убрать без потерь и сохранить урожай.
Поэтому любая помощь как нельзя кстати. В Осиповичском районе в поля высадился десант спасателей. Водители, инспекторы районных отделов по чрезвычайным ситуациям на пару недель стали комбайнерами.
10 дней обкатывали, изучали новую, как оказалось, не такую сложную технику. Вот уж когда профессия тракториста пригодилась, рассказал Кирилл Новиков из Шклова. Сейчас он с коллегами трудится в полях сельхозпредприятия "Авангард-Нива".
Два экипажа в "Авангарде". Еще два отправились к соседям. Не могли отказать в помощи.
"Работаю 18 лет в МЧС. В этом году предложили помочь хозяйствам, я согласился.Понравилось. Все-таки большое дело делаем. Работаем на новой технике, очень комфортная", - поделился водитель Белыничского РОЧС Анатолий Минутка.
Одновременно в уборке озимые- рапс и ячмень. Без дополнительной силы пришлось бы туго. Общее дело объединяет. Там, где погода позволяет, работают круглосуточно, в том числе сушильные комплексы, один из них в агрокомбинате "Холмеч" за час пропускает 60 т нового урожая.
"За сутки при такой влажности мы можем спокойно 360 т высушить. Потом зерно очищаем, перерабатываем, и оно уходит на склады. В принципе справляемся, все успеваем, у нас ничего не задерживается", - рассказал оператор зерносушильного комплекса КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Владимир Ганебный.
Спасти урожай помогает и плющилка. Ее мощность составляет 100 т в смену. Прямо с поля зерно попадает в машину, добавляют консервант и отправляют в полиэтиленовый рукав на хранение, а затем на МТК. Такая технология сводит потери во время уборочной к минимуму.
Не меньше внимания и второму хлебу - картофелю. Учитывая спрос, площади под культуру увеличили в этом году и в хозяйстве "Тепличное", сейчас это 195 га. Посевной материал - элита - дает возможность получать собственный семенной картофель первой репродукции. Не первый год предприятие выращивает белорусскую селекцию. Практика оправдывает себя уже несколько агросезонов. В свежем виде клубни хорошо хранятся, да и покупатель хвалит за вкус. Раннеспелый "першацвет" - особая любовь полеводов. Молодой белорусский картофель уже поступил на прилавки.
Кстати, в "Тепличном" уже собирают и капусту, 10 га находятся в обработке. Ставку делают на проверенные сорта. Среднеспелый "Тореодор" урожайностью радует - с 1 га собрали 350 ц. Но вырастить сочный и хрустящий урожай - полдела, еще важно его правильно собрать, не повредив кочаны. Аграрии делятся секретом и рассказывают, что идеальная для сбора капуста - весом в один килограмм.
Обеспечить продовольственную безопасность, загрузить закрома зерном, отечественный рынок и экспорт качественными продуктами питания, используя спрос на мировом рынке - задачи вполне выполнимые. Слово за дисциплиной и отношением к делу по-хозяйски.