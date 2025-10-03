Сразу три региона Беларуси празднуют областные "Дожинки"

Сразу три региона - Могилевский, Витебский и Брестский - празднуют областные "Дожинки". На фестивале тружеников села по традиции чествуют тех, кто внес особый вклад в общий каравай и обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси.

День будет наполнен яркими событиями, в том числе вручением наград и подарков.

Областные "Дожинки" в Кричеве

Кричев. Именно он станет 4 октября главной площадкой областных "Дожинок" в Могилевском регионе. Причем, этот день ждали не только хлеборобы. Теперь он войдет в историю всего юго-восточного района.

Во-первых, долгожданное открытие новой поликлиники. Это новый этап масштабной перезагрузки ЦРБ. Которая стала межрайонным центром для юго-востока, в том числе в хирургии, неврологии. В новой поликлинике разместится служба скорой помощи, детская поликлиника.

Александр Плетнев, главврач Кричевской центральной районной больницы:

"Здесь будет единый комплекс - медицинский городок. Будет оснащено самым современным оборудованием. Помимо традиционного УЗИ, современный ангиографический комплекс, МРТ".

Еще один подарок для жителей Кричева - обновленный Районный центр культуры. Новый звук, свет, интерьер - стало уютнее как для зрителей, так и артистов. РЦК тоже станет праздничной площадкой "Дожинок".

Марина Нахаева, директор централизованной клубной системы Кричевского района:

"Думаю, что люди, которые к нам приходили ранее и сейчас, будут удивлены. Все-таки РЦК вышел на новый уровень".

А еще 5 новых детских площадок, установили 7 топиарных фигур. Благоустроили криницу. Кстати, активно готовить к "Дожинкам" Кричеву помогали и сами горожане.

Денис Шатухо, начальник ДСУ № 20 ОАО "Дорожно-строительный трест № 3":

"Капитальный ремонт Комсомольская и Щерса, протяженностью 1600 м. Устроены с одной стороны пешеходная дорожка, с другой - совмещенная пешеходная и велодорожка. Жители довольны - все их устраивает, поэтому и мы довольны".

Областные "Дожинки" в Чашниках

В Витебском регионе площадкой для областных "Дожинок" станут Чашники. Обновления к празднику затронули улицы, дворы, жилые дома и около сотни объектов. Яркое здание - практически в центре города - Чашникская гимназия. А еще новый расчетно-кассовый центр. В Новолукомльской районной больнице установили аппарат КТ.

Областные "Дожинки" в Белоозерске

В Брестском регионе тружеников села и гостей областных "Дожинок" примет Белоозерск. К празднику здесь откроют современный бассейн. Ярче стал городской стадион, скейт и воркаут-площадки, благоустроенные зоны отдыха. Материально-техническая база медучреждений стала крепче.