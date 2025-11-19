3.66 BYN
Средняя стоимость квадратного метра в Минске составила 1843 доллара
В октябре 2025 года обновилась стоимость квадратного метра жилья для белорусов. Эксперты отмечают: психологический рубеж в 1800 долларов в Минске пройден.
Согласно столичной статистике, в среднем квадрат стоит теперь 1843 доллара, или плюс 51 доллар за месяц.
Что касается сегментов, на вторичном рынке квадратный метр стоит 1823 доллара. В готовых новостройках в среднем это уже 2025 долларов.
Если говорить о доле дорогих квартир с ценником выше 100 тысяч, их количество резко подросло и составило 33 % от общего числа всех продаж. Доля дорогих квартир находится на рекордно высоких уровнях - по сути, сегодня это уже каждая третья квартира в столице. При этом дорожали все виды жилья.
Стоит отметить, что происходило это достаточно равномерно, что, по мнению аналитиков, говорит о переходе рынка к новым ценовым реалиям.