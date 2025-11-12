Стоимость кофе будет зависеть от двух факторов в 2026 году

В следующем году стоимость кофе будет зависеть от двух ключевых факторов. Об этом заявили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров России.

Также на стоимость этого напитка влияют затраты на логистику, оплату труда, энергозатраты, кредиты. Кстати, за нынешний год цена кофе на бирже поднялась более чем на 60 %. Сказывается и падение запасов кофе, которое усугубили тарифы США против Бразилии.