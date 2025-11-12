3.67 BYN
Стоимость кофе будет зависеть от двух факторов в 2026 году
Автор:Редакция news.by
В следующем году стоимость кофе будет зависеть от двух ключевых факторов. Об этом заявили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров России.
- Первый - это биржевые цены на сырье, которые формируются на международных торговых биржах.
- Второй - курс российской валюты к доллару. Если в следующем году рубль ослабнет, это скажется на всех стадиях процесса производства кофе и, соответственно, на ценах.
Также на стоимость этого напитка влияют затраты на логистику, оплату труда, энергозатраты, кредиты. Кстати, за нынешний год цена кофе на бирже поднялась более чем на 60 %. Сказывается и падение запасов кофе, которое усугубили тарифы США против Бразилии.