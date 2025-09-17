Строительная выставка BUDEXPO-2025 стартовала в Минске

В Минске открылась международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2025. Приехали и зарубежные делегации. Наша страна всегда открыта для переговоров.

Международный уровень

Более масштабной презентации белорусской строительной отрасли точно не найти. 27 лет BUDEXPO удерживает имидж крупнейшей отраслевой выставки. Более 80 участников из Беларуси, России, Китая, Казахстана и Кыргызстана. Все, конечно, настроены на продуктивную работу. Тем более условия для этого созданы, деловая программа, обещают организаторы, будет насыщенной. Уже идет подготовка локации для общения с экспертами и презентаций. Конечно, с учетом присутствия зарубежных компаний есть хорошая возможность договориться по наращиванию экспорта белорусских услуг и стройматериалов.

Вообще эта отрасль в последние годы - традиционный драйвер нашей экономики. Конкретные цифры: за 7 месяцев введено в эксплуатацию чуть более 2 млн кв. м жилья. Минстройархитектуры отмечает, что работа в этом ключе идет согласно намеченным планам. Что касается экспорта, здесь в копилке уже почти 700 млн долларов (это с января по май). Основным рынком остается Россия. Наши строители сегодня трудятся над возведением объектов в Калужской, Владимирской и других областях. Как стало известно, прорабатывается сотрудничество с Кыргызстаном. Коллеги приехали сюда на выставку, заодно посетили ряд профильных предприятий, чтобы увидеть, что создают белорусы.