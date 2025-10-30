3.71 BYN
Судан заинтересован в белорусских технологиях в АПК
В Совете Республики Национального собрания Беларуси состоялась встреча спикера верхней палаты Натальи Кочановой с послом Судана. Африканской стране интересны белорусские технологии и компетенции, особенно в части агропромышленного комплекса и производства продуктов питания.
Регион богат недрами: есть залежи золота и природного газа. Как отметил дипломат, Судан видит перспективы в совместной с белорусами разработке месторождений. У нашей страны есть опыт и технологии.
Отношения между Беларусью и Суданом всегда складывались конструктивно, сказала на встрече председатель Совета Республики. "Очень важно, что мы поддерживаем друг друга на международных площадках, особенно в нынешнее турбулентное время. Когда-то наш Президент сказал, что будущее за Китаем, ровно так наш Президент говорит сейчас, что будущее за Африкой. И мы рады тому, как развиваются наши отношения со странами Африканского континента", - отметила Наталья Кочанова.
Судан - государство на северо-востоке Африки. Новые возможности для сотрудничества появились после открытия в Минске посольства этой страны. Событие ознаменовало новый этап в отношениях и углубление контактов. На первый план выходят АПК, сотрудничество в энергетике, строительстве и поставках оборудования.