Судан заинтересован в белорусских технологиях в АПК

Отношения между Беларусью и Суданом всегда складывались конструктивно, сказала на встрече председатель Совета Республики. "Очень важно, что мы поддерживаем друг друга на международных площадках, особенно в нынешнее турбулентное время. Когда-то наш Президент сказал, что будущее за Китаем, ровно так наш Президент говорит сейчас, что будущее за Африкой. И мы рады тому, как развиваются наши отношения со странами Африканского континента", - отметила Наталья Кочанова.