Свыше 2 млн т нефти - Белоруснефть готовится достичь высокой отметки

В первое воскресенье сентября профессиональный праздник отметят работники нефтяной, газовой и топливной промышленностей. Он объединяет геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников и технологов. Результат работы этих профессионалов - топливо в автомобиле, свет и тепло в наших домах.

Специальный репортаж о черном золоте смотрите 7 сентября на "Первом информационном".

Вдали от домов и дороги, рек и линий электропередачи работает Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения, филиал НПЦ по геологии. Они бурят скважину, но это еще не добыча. Их цель - научное обоснование.

Взрывчатку закладывают на глубину 14 метров, и так каждые 25 метров. В день до 70 взрывов. Работает 4 буровые установок. Земля в округе покрыта датчиками, которые фиксируют сигналы, по кабельным линиям информация передается на сейсмостанцию, где проводится томография земли.

рабочие достают нефть news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8237c6cf-cb13-40b0-82ad-3d0f43a71796/conversions/3a323418-9b9b-4fb1-8776-79bf9c46888b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8237c6cf-cb13-40b0-82ad-3d0f43a71796/conversions/3a323418-9b9b-4fb1-8776-79bf9c46888b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8237c6cf-cb13-40b0-82ad-3d0f43a71796/conversions/3a323418-9b9b-4fb1-8776-79bf9c46888b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8237c6cf-cb13-40b0-82ad-3d0f43a71796/conversions/3a323418-9b9b-4fb1-8776-79bf9c46888b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фиксируется любой хрип - проехала мимо машина или прошел человек, капли дождя, потом при обработке специалисты уберут лишнее.

"Волна от взрыва прошла вглубь земли и отразилась на границах пластов. Там у нас оказывается граница по плотностям и скоростям. Именно это нам и позволяет с точки зрения вообще работы сейсморазведки выделять те или иные необходимые геологические границы", - рассказал Илья Карбенков, начальник геологического отдела НПЦ по геологии.

Специалисты геофизики - ценные и редкие кадры, поэтому со всей страны работают вахтовым методом.

буровая вышка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aa55960-313a-4de9-8f61-adb8078e199a/conversions/1baa8c11-4f60-4161-bf0e-4a0105d1586b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aa55960-313a-4de9-8f61-adb8078e199a/conversions/1baa8c11-4f60-4161-bf0e-4a0105d1586b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aa55960-313a-4de9-8f61-adb8078e199a/conversions/1baa8c11-4f60-4161-bf0e-4a0105d1586b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aa55960-313a-4de9-8f61-adb8078e199a/conversions/1baa8c11-4f60-4161-bf0e-4a0105d1586b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нина Заверач, начальник геофизической сейсмической партии филиала "Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения" НПЦ по геологии:

"Зимой нам удобнее в чем? Потому что у нас свободные сельхозугодия. У нас где-то замерзли болота, нам легче работать. Конечно, болото обходим в основном, потому что у нас сейчас нет такой техники".

Около года уходит у НПЦ от полевых работ до бурения, если во время испытаний подтвердят, что есть нефть, то заступает бригада по освоению.

Евгений Корчуганов, главный геолог филиала "Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения" НПЦ по геологии:

"Данная площадь была выделена результатом сейсморазведочных работ, проведенных в 2022 году. По результатам была заложена скважина Шаринская № 1. Глубина ее проекта на 2750 м. Проект на горизонт Елецкий. В том случае, если данная площадь будет нефтеносной, мы планируем пробурить еще 3 скважины в данном районе".

Владимир Мельников, гендиректор НПЦ по геологии:

"Сейчас идут работы по компоновке бурового инструмента. Мы будем осуществлять работы с забойным двигателем, что позволит нам значительно увеличить скорость проходки. И тот интервал, где не требуется отбора керна, мы пройдем гораздо быстрее, чем раньше на простой роторной компоновке. Мы осуществляем работы также на подряде в Беларуси. Эксплуатационные скважины практически все бурятся именно компоновкой и забойными декорациями. Поэтому мы подсмотрели, научились".

Прогноз цен на нефть остается одним из самых актуальных. От стоимости черного золота зависят экономики целых стран.

нефть в пробирке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77315b59-0621-42e9-9390-0f52ea81e8b0/conversions/4c63703f-38f1-40c2-aa48-1a3787e6e310-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77315b59-0621-42e9-9390-0f52ea81e8b0/conversions/4c63703f-38f1-40c2-aa48-1a3787e6e310-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77315b59-0621-42e9-9390-0f52ea81e8b0/conversions/4c63703f-38f1-40c2-aa48-1a3787e6e310-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77315b59-0621-42e9-9390-0f52ea81e8b0/conversions/4c63703f-38f1-40c2-aa48-1a3787e6e310-xl-___webp_1920.webp 1920w

Да, возможно, в Беларуси не самые богатые запасы и объемы. Но разве это значит, что надо перестать искать. Усиливать геологоразведку, идти по цифровому пути, выжимать максимум из наших природных недр не просто задача, а план, по которому уже идут.