Сысой: Доля потребления рапсового масла в Беларуси составляет 12 %, стоит задача его популяризации

В 2025 году урожай рапса получился не хуже, чем в 2024-м, несмотря на пессимистичные прогнозы из-за погодных условий. Благодаря аграриям, мы будем обеспечены сырьем до урожая 2026 года.

Как отличный урожай рапса обеспечивает качество масла и почему белорусское рапсовое масло превосходит мировые стандарты, рассказал директор ОАО "Бобруйский завод растительных масел" Игорь Сысой в "Актуальном интервью".

"Я с уверенностью могу сказать, что мы имеем производство даже лучше, чем мирового уровня. Красота полей отражается и в продукте - масло насыщенное и полезное. Белорусское масло производится по ГОСТам и строгим стандартам качества. Мы гордимся этим продуктом, и покупатели подтверждают его высокое качество", - отметил Игорь Сысой.

По официальным данным, доля потребления рапсового масла среди растительных масел в Беларуси составляет 12 %. Для сравнения, в Китае на душу населения приходится 5 литров в год, у белорусов - всего 0,5 литра. Стоит задача популяризировать продукт и рассказывать о его полезности.