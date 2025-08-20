3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Сысой: Доля потребления рапсового масла в Беларуси составляет 12 %, стоит задача его популяризации
В 2025 году урожай рапса получился не хуже, чем в 2024-м, несмотря на пессимистичные прогнозы из-за погодных условий. Благодаря аграриям, мы будем обеспечены сырьем до урожая 2026 года.
Как отличный урожай рапса обеспечивает качество масла и почему белорусское рапсовое масло превосходит мировые стандарты, рассказал директор ОАО "Бобруйский завод растительных масел" Игорь Сысой в "Актуальном интервью".
"Я с уверенностью могу сказать, что мы имеем производство даже лучше, чем мирового уровня. Красота полей отражается и в продукте - масло насыщенное и полезное. Белорусское масло производится по ГОСТам и строгим стандартам качества. Мы гордимся этим продуктом, и покупатели подтверждают его высокое качество", - отметил Игорь Сысой.
По официальным данным, доля потребления рапсового масла среди растительных масел в Беларуси составляет 12 %. Для сравнения, в Китае на душу населения приходится 5 литров в год, у белорусов - всего 0,5 литра. Стоит задача популяризировать продукт и рассказывать о его полезности.
"Если расположить масла по качеству, то пальмовое - на самой нижней ступеньке, затем соевое, потом подсолнечное. Четвертую и пятую ступеньку делят рапсовое и оливковое масла. Рапсовое масло - это премиальный продукт, сбалансированный по аминокислотам. Его температура дымности составляет 240 градусов (у подсолнечного - 160), что делает его более безопасным при жарке. Медики отмечают, что чайная ложка рапсового масла утром обеспечивает организм витаминами В3 и В6", - рассказал Игорь Сысой.