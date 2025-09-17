Технологии, решения и живое общение. Строительная выставка BUDEXPO стартовала в Минске

BUDEXPO - это три дня новейших технологий, актуальных решений и живого общения с экспертами. Выставка стартует уже в 27-й раз. И как минимум такая серьезная цифра говорит о том, что мероприятие остается востребованным.



Вот цифра нынешнего года: участие принимают более 80 компаний из России, Китая, Казахстана и Кыргызстана. Ну и конечно, из Беларуси. Наша страна как хозяйка выставки презентует все самое лучшее. То, что сегодня востребовано специалистами строительной отрасли.



Обязательно новые технологии, материалы и инновационные разработки. Как было завялено на открытии, отрасль продолжает прибавлять. Темпы ввода жилья в стане идут согласно прописанным планам. Экспорт тоже на подъеме. По итогам 7-го месяца - 700 млн долларов.