Торговлю и совместные проекты Беларуси и Китая обсудили в правительстве

Сотрудничество Беларуси и Китая - от торговли до совместных проектов - обсудили 20 сентября в правительстве.

Первый вице-премьер Снопков встретился с послом КНР в Республике Беларусь Чжаном Вэньчуанем. Дипломат только начал исполнять свою дипмиссию в Беларуси, сменив своего коллегу Се Сяоюна (подробности в видео).