Цена золота превысила 3,8 тыс. долларов за унцию
Автор:Редакция news.by
Стоимость золота преодолела новую историческую отметку. Впервые в истории декабрьские фьючерсы на драгметалл превысили 3,8 тыс. долларов за тройскую унцию.
Таким образом, цена золота установила уже восьмой рекорд с начала сентября, и за это время тройская унция подорожала более чем на 300 долларов.
Драгметалл дорожает на ожиданиях дальнейшего смягчения кредитной политики в США, а также из-за ряда политических факторов, включая споры о пошлинах между многими странами.