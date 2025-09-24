Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Цена золота превысила 3,8 тыс. долларов за унцию

Цена золота превысила 3,8 тыс. долларов за унцию

Стоимость золота преодолела новую историческую отметку. Впервые в истории декабрьские фьючерсы на драгметалл превысили 3,8 тыс. долларов за тройскую унцию.

Таким образом, цена золота установила уже восьмой рекорд с начала сентября, и за это время тройская унция подорожала более чем на 300 долларов.

Драгметалл дорожает на ожиданиях дальнейшего смягчения кредитной политики в США, а также из-за ряда политических факторов, включая споры о пошлинах между многими странами.

Разделы:

Экономика

Теги:

золото