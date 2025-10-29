Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Центр белорусской техники построят в Санкт-Петербурге

Беларусь и Россия развивают сеть мультибрендовых центров нашей техники. 29 октября дан старт строительству очередного хаба в Санкт-Петербурге.

Здесь будут представлены ключевые белорусские бренды машин, организован ремонт и обслуживание. В планах - площадка начнет полноценную работу в 2028 году.

Гарантированное сервисное обслуживание машин - выгодное конкурентное преимущество белорусов. Создавать такие площадки в российских регионах - долгосрочная стратегия работы на рынке России.

Новый центр будет выполнять также досуговые функции. Здесь будут проходить фестивали, конкурсы, важные события для Минска и Санкт-Петербурга. Такой формат работы при создании центров техники использован впервые в сотрудничестве наших стран.

