Центробанк России вновь снизил ключевую ставку. На этот раз на 50 базисных пунктов: теперь она составляет 14,5 % годовых. Такого решения ожидало большинство аналитиков.

Стоит отметить, что это уже восьмое подряд снижение ставки. В Центробанке подчеркнули, что будут оценивать, стоит ли и дальше снижать ключевой индикатор, в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.