США планируют создать новую ядерную бомбу, способную пробивать бункеры

США приступили к разработке новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. На эти цели американское Министерство энергетики просит включить в свой бюджет на следующий финансовый год около 100 млн долларов.

Как заявил представитель министерства, разработка даст ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей. В ведомстве не уточнили, на каком этапе разработки находится это оружие. Мощность этой бомбы также остается неизвестной.