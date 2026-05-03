США планируют создать новую ядерную бомбу, способную пробивать бункеры
Автор:Редакция news.by
США приступили к разработке новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. На эти цели американское Министерство энергетики просит включить в свой бюджет на следующий финансовый год около 100 млн долларов.
Как заявил представитель министерства, разработка даст ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей. В ведомстве не уточнили, на каком этапе разработки находится это оружие. Мощность этой бомбы также остается неизвестной.
На данный момент единственным специализированным авиабоеприпасом, обладающим способностью глубокого проникновения, остается ядерная бомба модели B61-11.