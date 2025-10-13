3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Турчин: Товарооборот Беларуси и Узбекистана растет, но нам есть куда стремиться
Беларуси и Узбекистану нужно нарастить взаимный товарооборот. Об этом заявил белорусский премьер Александр Турчин во время встречи с первым заместителем министра экономики и финансов Узбекистана.
Для Беларуси Узбекистан является стратегическим партнером, подчеркнул премьер-министр. "Анализируя цифры нашего взаимного товарооборота, можно сказать, что нам есть куда стремиться", - обратил он внимание..
Для поиска новых ниш в Беларусь прибыла делегация из Узбекистана. Для гостей подготовили насыщенную программу. К слову, за восемь месяцев взаимный товарооборот прибавил уже 34 %.
По словам Александра Турчина, сегодня взаимное сотрудничество двух стран проходит не только в форме торговли, но и в том числе белорусские бизнесмены активно инвестируют в Узбекистан. "Реализуется ряд крупных проектов по меркам и Беларуси, и Узбекистана. В качестве примера можно привести строительство предприятия по переработке мяса птиц, швейное предприятие, которое сегодня функционирует в Республике Узбекистан", - отметил премьер-министр.
Важным событием для двух стран стал Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. В 2025 году он прошел в Витебске. Итогом стало подписание контрактов на общую сумму 261 млн рублей.