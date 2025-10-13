Турчин: Товарооборот Беларуси и Узбекистана растет, но нам есть куда стремиться

Беларуси и Узбекистану нужно нарастить взаимный товарооборот. Об этом заявил белорусский премьер Александр Турчин во время встречи с первым заместителем министра экономики и финансов Узбекистана.



Для Беларуси Узбекистан является стратегическим партнером, подчеркнул премьер-министр. "Анализируя цифры нашего взаимного товарооборота, можно сказать, что нам есть куда стремиться", - обратил он внимание..



Для поиска новых ниш в Беларусь прибыла делегация из Узбекистана. Для гостей подготовили насыщенную программу. К слову, за восемь месяцев взаимный товарооборот прибавил уже 34 %.

По словам Александра Турчина, сегодня взаимное сотрудничество двух стран проходит не только в форме торговли, но и в том числе белорусские бизнесмены активно инвестируют в Узбекистан. "Реализуется ряд крупных проектов по меркам и Беларуси, и Узбекистана. В качестве примера можно привести строительство предприятия по переработке мяса птиц, швейное предприятие, которое сегодня функционирует в Республике Узбекистан", - отметил премьер-министр.