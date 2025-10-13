Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Турчин: Товарооборот Беларуси и Узбекистана растет, но нам есть куда стремиться

Беларуси и Узбекистану нужно нарастить взаимный товарооборот. Об этом заявил белорусский премьер Александр Турчин во время встречи с первым заместителем министра экономики и финансов Узбекистана.

Для Беларуси Узбекистан является стратегическим партнером, подчеркнул премьер-министр. "Анализируя цифры нашего взаимного товарооборота, можно сказать, что нам есть куда стремиться", - обратил он внимание..

Для поиска новых ниш в Беларусь прибыла делегация из Узбекистана. Для гостей подготовили насыщенную программу. К слову, за восемь месяцев взаимный товарооборот прибавил уже 34 %.

Александр Турчин во время встречи с первым заместителем министра экономики и финансов Узбекистана
Александр Турчин во время встречи с первым заместителем министра экономики и финансов Узбекистана

По словам Александра Турчина, сегодня взаимное сотрудничество двух стран проходит не только в форме торговли, но и в том числе белорусские бизнесмены активно инвестируют в Узбекистан. "Реализуется ряд крупных проектов по меркам и Беларуси, и Узбекистана. В качестве примера можно привести строительство предприятия по переработке мяса птиц, швейное предприятие, которое сегодня функционирует в Республике Узбекистан", - отметил премьер-министр.

Важным событием для двух стран стал Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. В 2025 году он прошел в Витебске. Итогом стало подписание контрактов на общую сумму 261 млн рублей.

Разделы:

Экономика

Теги:

Узбекистан