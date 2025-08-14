У Борисовского комбината хлебопродуктов урожайность рапса 40 и выше центнеров с гектара

Увеличивают темпы и объемы уборки зерновых аграрии Минской области. Техника в эти солнечные дни работает в полях в круглосуточном режиме. Активно сейчас молотят и рапс. Этой важной в АПК культуры уже собрано более 280 тысяч тонн. Значительный вклад здесь у Борисовского комбината хлебопродуктов. На его полях урожайность рапса 40 и выше центнеров с гектара (что выше среднего по стране). Немало у предприятия и комбайнеров-тысячников. Накануне троих хлеборобов прямо в поле наградил профсоюз.

Владимир Голуб, тракторист-машинист Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Уже больше тысячи есть. Это моя девятая уборочная кампания, которую провожу самостоятельно. Техника хорошая, не подводит - все обслуживается вовремя, все делается как надо. В основном выращиваю пшеницу, рожь, другие зерновые".

Борисовский комбинат хлебопродуктов принимает зерно из 17 районов Минской области. Объем нынешнего государственного заказа превышает 100 тысяч тонн зерновых. Уже заготовлено более четверти от плана.

Ольга Шкороденок, начальник отдела Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Лидерами является Несвижский район, у которых при госзаказе 14 тысяч тонн, 48 % сдачи зерна. При поступлении машин на комбинат хлебопродуктов идет отбор проб и определяется качество поставляемого зерна. На пшенице смотрят натуру и клейковину зерна, на ржи смотрят число падений".