Уборку кукурузы начали аграрии Минской области

В Беларуси параллельно с уборкой картофеля идет уборка кукурузы. Обрабатывают поля с этой культурой пока лишь некоторые хозяйства Минской области.

В связи с неблагоприятными климатическими условиями кукуруза в этом году созревает позже обычного. Стратегическая цель - минимизировать потери времени за счет одновременной уборки кукурузы на силос, сенаж и зерно.

В области планируют собрать 800 тыс. тонн урожая. В регионе под кукурузу отведено более 300 тыс. гектаров.

уборочная 2025аграриикукуруза