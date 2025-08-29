Уборку кукурузы начали аграрии Минской области

В Беларуси параллельно с уборкой картофеля идет уборка кукурузы. Обрабатывают поля с этой культурой пока лишь некоторые хозяйства Минской области.

В связи с неблагоприятными климатическими условиями кукуруза в этом году созревает позже обычного. Стратегическая цель - минимизировать потери времени за счет одновременной уборки кукурузы на силос, сенаж и зерно.