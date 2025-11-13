Уборочная-2025: рекордный урожай сахарной свеклы и зерна собрали в Брестской области

Рекордный урожай сахарной свеклы и зерна без учета рапса собрали в Брестской области. На 13 ноября в юго-западном регионе убраны все площади со сладкими корнеплодами, накопано 1 млн 242 тыс. т сахарной свеклы. Прибавка к уровню 2024 года составила более 170 тыс. т.