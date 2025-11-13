3.67 BYN
Уборочная-2025: рекордный урожай сахарной свеклы и зерна собрали в Брестской области
Автор:Редакция news.by
Рекордный урожай сахарной свеклы и зерна без учета рапса собрали в Брестской области. На 13 ноября в юго-западном регионе убраны все площади со сладкими корнеплодами, накопано 1 млн 242 тыс. т сахарной свеклы. Прибавка к уровню 2024 года составила более 170 тыс. т.
К своему профессиональному празднику аграрии Брестчины покорили еще одну высоту. В области намолотили 2 млн т зерна без учета рапса. Это рекордный результат, прибавка к 2024 году составила более 200 тыс. т.