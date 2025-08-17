3.72 BYN
Уборочная-2025 в Минской области: благодаря чему аграрии добиваются высоких результатов
Жатва-2025 находится в самом разгаре. Уже убрано более половины площадей зерновых, а общий каравай весит более 6 млн т. Аграрии являются не просто героями жатвы, но и постоянными ньюсмейкерами, а еще рекордсменами.
И если у гродненцев пальма первенства в Беларуси по урожайности, то в центральном регионе есть комбайнер, чей персональный намолот составил более 6 тыс. т.
Когда говорят, что один в поле не воин, то это явно не про комбайнера из Клецкого района ОАО "Кухчицы" Павла Шутило. Его персональный намолот уже превысил 6 тыс. т - это рекорд для Беларуси и почти половина всего вала зерна в хозяйстве.
Свои достижения на ниве Клецкого района герой-хлебороб достиг на комбайне GS2124 "Гомсельмаш" - эта флагманская модель белорусской техники работает в "Кухчицах" первый сезон. Недавно комбайнера за заслуги наградили руководство района и Минской области. Впрочем, сам Павел Шутило подчеркнул, что его рекорды - это заслуга всего коллектива, но еще важна поддержка семьи.
Павел Шутило:
"В 2025 году получили хороший урожай. Большая благодарность агроному. Директору тоже благодарен, что руководил этим всем четко, поэтому и получилось все слаженно. Поддерживает дома семья - трое сыновей и жена. Когда после работы проходишь (самому маленькому сыну 2,7 годика), сразу вся усталость пропадает".
У аграриев Минской области эта уборочная складывается удачно, о чем говорят и цифры. В центральном регионе насчитывается более 250 механизаторов-тысячников, но и главное - областью преодолен рубеж в 1 млн т зерновых.
"Дальше будем наращивать темпы. Мы достигли урожайности 48,7 ц/га. Это больше на 8 ц к уровню 2024 года. Сегодня мы являемся единственной областью в Беларуси, которая выполнила госзаказ по пивоваренному ячменю, и продолжает дальше сдавать эту культуру. Сегодня выполнен госзаказ и по рапсу", - поделился цифрами первый зампредседателя Миноблисполкома Василий Сысоев.
Аграрии тех районов, кто уже почти справился с жатвой, помогают техникой и ресурсами другим, ведь все понимают, что чужого хлеба не бывает. Так, передовики из Несвижского района перевезли свои комбайны в Крупский район (а это 250 км), чтобы помогать друг другу на уборочной. Все это - традиция в Минской области.
"Комбайны все технически исправны. Выезжали раньше, чтобы при хорошей погоде добраться до места, чтобы ребята могли заселиться в гостиницу, которую предоставил Крупский район, чтобы освоились, посмотрели, обслужили технику для рабочего дня, а также подготовились морально, что им еще предстоит приложить хорошую руку помощи Крупскому району", - сказал главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома Михаил Груша.
А в Борисовском районе активно убирают с полей рапс - культура высокорентабельная и ценная в АПК. Значительный вклад здесь внес УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов". На его полях урожайность рапса 40 и выше ц/га. Немало у предприятия и комбайнеров-тысячников. На неделе, например, прямо в поле наградил троих хлеборобов профсоюз КХП.
На борисовской ниве есть и ноу-хау местных аграриев - свой бензовоз и две бригады техпомощи, которые создали ради бесперебойной работы своих же хлеборобов.
Специалист по техническим вопросам участка сельхозтехники Борисовского комбината хлебопродуктов Василий Шеметовец рассказал, что для группы техпомощи выделено два человека - водитель-слесарь и сварщик-слесарь, которые занимаются ремонтом и обслуживанием зерноуборочных комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники в полевых условиях.
Одно из главных мест Минской области, куда свозят золото полей, - Борисовский комбинат хлебопродуктов. Каждый день десятки зерновозов ссыпают зерно для обработки. И уже после этого из сырья оно становится стратегически важным для агропромышленного комплекса товаром.
Туда привозят зерно из 17 районов Минской области. Объем нынешнего госзаказа превышает 100 тыс. т зерновых. Уже заготовлено более четверти от плана, а на весь горячий заготовительный период есть и кадры, и техника.
Ольга Шкороденок, начальник отдела Борисовского комбината хлебопродуктов:
"Лидером является Несвижский район, у которого при госзаказе 14 тыс. т, насчитывается 48 % сдачи зерна. При поступлении машин на комбинат хлебопродуктов идет отбор проб и определяется качество поставляемого зерна. У пшеницы смотрят натуру и клейковину зерна, а на ржи - число падений".
В эти дни аграрии Минской области убирают с полей солому и приступают к севу озимых культур, одновременно готовятся и к фестивалю-ярмарке тружеников села "Дожинки", который в 2025 году пройдет в Заславле.