Уборочная-2025 в Минской области: благодаря чему аграрии добиваются высоких результатов

Жатва-2025 находится в самом разгаре. Уже убрано более половины площадей зерновых, а общий каравай весит более 6 млн т. Аграрии являются не просто героями жатвы, но и постоянными ньюсмейкерами, а еще рекордсменами.

И если у гродненцев пальма первенства в Беларуси по урожайности, то в центральном регионе есть комбайнер, чей персональный намолот составил более 6 тыс. т.

Когда говорят, что один в поле не воин, то это явно не про комбайнера из Клецкого района ОАО "Кухчицы" Павла Шутило. Его персональный намолот уже превысил 6 тыс. т - это рекорд для Беларуси и почти половина всего вала зерна в хозяйстве.

Свои достижения на ниве Клецкого района герой-хлебороб достиг на комбайне GS2124 "Гомсельмаш" - эта флагманская модель белорусской техники работает в "Кухчицах" первый сезон. Недавно комбайнера за заслуги наградили руководство района и Минской области. Впрочем, сам Павел Шутило подчеркнул, что его рекорды - это заслуга всего коллектива, но еще важна поддержка семьи.

Павел Шутило:

"В 2025 году получили хороший урожай. Большая благодарность агроному. Директору тоже благодарен, что руководил этим всем четко, поэтому и получилось все слаженно. Поддерживает дома семья - трое сыновей и жена. Когда после работы проходишь (самому маленькому сыну 2,7 годика), сразу вся усталость пропадает".

У аграриев Минской области эта уборочная складывается удачно, о чем говорят и цифры. В центральном регионе насчитывается более 250 механизаторов-тысячников, но и главное - областью преодолен рубеж в 1 млн т зерновых.

"Дальше будем наращивать темпы. Мы достигли урожайности 48,7 ц/га. Это больше на 8 ц к уровню 2024 года. Сегодня мы являемся единственной областью в Беларуси, которая выполнила госзаказ по пивоваренному ячменю, и продолжает дальше сдавать эту культуру. Сегодня выполнен госзаказ и по рапсу", - поделился цифрами первый зампредседателя Миноблисполкома Василий Сысоев.

Аграрии тех районов, кто уже почти справился с жатвой, помогают техникой и ресурсами другим, ведь все понимают, что чужого хлеба не бывает. Так, передовики из Несвижского района перевезли свои комбайны в Крупский район (а это 250 км), чтобы помогать друг другу на уборочной. Все это - традиция в Минской области.

"Комбайны все технически исправны. Выезжали раньше, чтобы при хорошей погоде добраться до места, чтобы ребята могли заселиться в гостиницу, которую предоставил Крупский район, чтобы освоились, посмотрели, обслужили технику для рабочего дня, а также подготовились морально, что им еще предстоит приложить хорошую руку помощи Крупскому району", - сказал главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома Михаил Груша.

А в Борисовском районе активно убирают с полей рапс - культура высокорентабельная и ценная в АПК. Значительный вклад здесь внес УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов". На его полях урожайность рапса 40 и выше ц/га. Немало у предприятия и комбайнеров-тысячников. На неделе, например, прямо в поле наградил троих хлеборобов профсоюз КХП.

На борисовской ниве есть и ноу-хау местных аграриев - свой бензовоз и две бригады техпомощи, которые создали ради бесперебойной работы своих же хлеборобов.

Специалист по техническим вопросам участка сельхозтехники Борисовского комбината хлебопродуктов Василий Шеметовец рассказал, что для группы техпомощи выделено два человека - водитель-слесарь и сварщик-слесарь, которые занимаются ремонтом и обслуживанием зерноуборочных комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники в полевых условиях.

Одно из главных мест Минской области, куда свозят золото полей, - Борисовский комбинат хлебопродуктов. Каждый день десятки зерновозов ссыпают зерно для обработки. И уже после этого из сырья оно становится стратегически важным для агропромышленного комплекса товаром.

Туда привозят зерно из 17 районов Минской области. Объем нынешнего госзаказа превышает 100 тыс. т зерновых. Уже заготовлено более четверти от плана, а на весь горячий заготовительный период есть и кадры, и техника.

Ольга Шкороденок, начальник отдела Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Лидером является Несвижский район, у которого при госзаказе 14 тыс. т, насчитывается 48 % сдачи зерна. При поступлении машин на комбинат хлебопродуктов идет отбор проб и определяется качество поставляемого зерна. У пшеницы смотрят натуру и клейковину зерна, а на ржи - число падений".

Как отметил замдиректора Борисовского комбината хлебопродуктов Николай Волковец, каждый год на заготовку привлекаются студенты, которым исполнилось 18 лет. Для них заводится трудовая книжка, оформляется в трудовой специальность как "Грузчик 2-го разряда", а чуть позже молодые люди уже имеют стаж. Также, по его словам, для усиления приемки зерна со всех структурных подразделений, цехов берется по пять человек для усиления лаборатории выгрузки элеватора для приемки зерна.