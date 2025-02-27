Уровень энергетической самостоятельности Беларуси достиг 30 %. Какие задачи на ближайшую пятилетку?

Уровень энергетической самостоятельности Беларуси достиг 30 %. Об этом 27 февраля сообщили в Департаменте по энергоэффективности - в ведомстве подвели итоги работы и обозначили цели на будущее.

Наша страна почти на треть обеспечивает потребности своей экономики в энергоресурсах. Значительный вклад внесли наша атомная станция - электроэнергия с БелАЭС укрепила энергетическую независимость.

Расскажем, какие задачи стоят на ближайшую пятилетку?

Беларусь намерена снизить энергоемкость ВВП на 5 %

Повышение энергоэффективности - приоритет государственного масштаба. Как снижать энергозатраты, при этом обеспечивать эффективно работающую экономику, реальный сектор, самые энергоемкие отрасли производства - задача со звездочкой, ключ к ее решению - снижение в целом энергоемкости белорусской экономики. В текущей пятилетке планируется отвоевать минус 7 %.

При этом темпы даже выше запланированных. В течение следующей пятилетки рассчитываем урезать еще 5 %. Все это в итоге работает на повышение и качества нашей продукции, и конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках. Такая работа идет и по союзной линии. Совместно с российскими коллегами планируем разработать стимулирующие меры роста энергоэффективности в реальном секторе.

Виталий Крецкий, директор Департамента по энергоэффективности:

"Сегодня основные малозатратные, быстроокупаемые мероприятия по энергосбережению фактически исчерпали себя. Сегодня надо внедрять новые технологии, оборудование материалов, и никто лучше самих организаций, технологов, инженеров не знает, как это сделать. Мы им даем такую возможность. Уменьшаем соответствующий административный ресурс со стороны государства, даем им возможность самостоятельно определять направление, и возможно, с коллегами из Российской Федерации прорабатываем какие-то направления по стимулированию. Это могут быть налоговые льготы, уменьшение ставок по кредитам, либо компенсация каких-то процентов по кредитам, это пока в наработке".

С точки зрения энергоэффективности много плюсов имеет атомный киловатт. И масштабом Островца нынешние мощности атомной энергетики могут не ограничиться. Вопрос строительства дополнительных не закрыт. Нужна ли стране еще одна подобная станция или энергоблок, выводы представят уже в этом году. Но, как отметили в Департаменте по энергоэффективности, нужен четкий перспективный план, на какие цели пойдет выработанная электроэнергия.

Виталий Крецкий, директор Департамента по энергоэффективности:

"Правительством поставлены задачи проработки этих проектов. Скажу, что у нас этот пул проектов уже есть. До 2030 года мы должны реализовать порядка 80 мероприятий по увеличению электропотребления. И общий планируемый объем - плюс 4 млрд киловатт-часов. То есть сегодня у нас порядка 43. Мы должны выйти на цифру где-то 47 млрд килочасов к 30-му году".