Узнали, как погода в Беларуси повлияла на урожай и можно ли рассчитывать на хороший заработок

Свой урожай - свой и доход. Выяснили, как погода повлияла на урожай и можно ли в сложившейся ситуации рассчитывать на хороший заработок от продажи сельхозпродукции.

Капризы погоды внесли коррективы

В 2025 году белорусские огороды столкнулись с настоящими испытаниями. Капризная погода, которая не пощадила ни фермеров, ни дачников, оставила многих без ожидаемого урожая. У некоторых дожди затопили целые поля и огороды.

Последствия ливней белорусские дачники и фермеры активно публикуют в социальных сетях. Картина, прямо скажем, удручающая: целые плантации картофеля, грядки с огурцами и помидорами ушли под воду, превратившись в настоящие мини-озера. Особенно сильно от разгула стихии пострадали огороды в Витебской области.

Капризы погоды в этом году, конечно, внесли свои коррективы, и урожай у белорусов выдался не совсем таким, как ожидалось. Но, как говорится, не все так плохо - урожай все-таки есть! Просто у каждого он свой - и по сорту, и по объему. Лучшее тому доказательство - изобилие свежих и натуральных продуктов на прилавках магазинов и рынков.

Продавая свою сельхозпродукцию, белорусы не только радуют нас свежими продуктами, но и сами получают неплохой доход. А если после сбора урожая еще есть излишки огородных и лесных даров, всегда можно сдать их в приемозаготовительный пункт и получить прибыль. Всего по стране функционирует более 700 таких пунктов приема. Больше всего у населения закупают картофель, свеклу, капусту и морковь. В этом году порадовал урожай лисичек. Их сдают килограммами. Цены зависят от региона, сорта и качества продукции.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c14658a2-df88-4d0d-a33a-59369c06015f/conversions/70fec766-1aee-4a41-a32a-24fb07a3a588-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c14658a2-df88-4d0d-a33a-59369c06015f/conversions/70fec766-1aee-4a41-a32a-24fb07a3a588-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c14658a2-df88-4d0d-a33a-59369c06015f/conversions/70fec766-1aee-4a41-a32a-24fb07a3a588-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c14658a2-df88-4d0d-a33a-59369c06015f/conversions/70fec766-1aee-4a41-a32a-24fb07a3a588-xl-___webp_1920.webp 1920w