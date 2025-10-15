В 2024-м в Беларуси достигнут исторический максимум по числу зарегистрированных организаций юрлиц

Растет ли количество субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем рынке Беларуси в 2025 году, рассказала в "Актуальном интервью" директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси Ольга Русинович.

Она отметила, что в Беларуси ежегодно прирастает количество организаций юридических лиц малого и среднего предпринимательства. Исторический максимум достигнут в 2024 году. Тогда было зарегистрировано 13 тыс. юридических лиц, а общее их количество достигло 129 тыс. "В 2025 году также наблюдается положительная динамика - уже зарегистрировано более 9 тыс. юридических лиц, и это на 4,5 тыс. больше, чем ликвидировано", - сообщила данные Ольга Русинович.

По словам директора Департамента по предпринимательству Минэкономики, основная сфера деятельности, которая интересна вновь создаваемым юридическим лицам, - торговля. "Около трети всех зарегистрированных организаций заявили такой вид деятельности. Около 10 % составляет транспортная деятельность, 9 % - строительство и 8 % - промышленные предприятия", - назвала цифры она.

Подытоживая, Ольга Русинович заявила, что самым активным регионом по части бизнеса в Беларуси является Минск и Минская область.