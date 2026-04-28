В Беларуси ко Дню Победы ветеранам выплатят матпомощь

В Беларуси традиционно к празднику Великой Победы окажут господдержку ветеранам и пострадавшим от войны. Единовременную материальную помощь выплатят с 4 по 8 мая.

Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны она составит 5 тыс. рублей, иных категорий ветеранов - 2,5 тыс., для пострадавших от последствий войны - 1,5 тыс.

В Минтруда отмечают: всем нуждающимся в уходе ветеранам и пострадавшим от войны оказываются различные формы помощи. Так, более 70 человек получают ее в социальных пансионатах и больницах, около 1400 человек обеспечены социальными услугами на дому, за более чем 180 ухаживают родственники с выплатой пособия.

На 1 апреля в Беларуси проживали 574 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 269 участников и инвалидов войны, 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда и почти 5,5 тыс. пострадавших от последствий войны.