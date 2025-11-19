В Беларуси началась подготовка почвы под весенний сев и завершается уборка кукурузы

В белорусском агрокалендаре важный этап - подготовка почвы, обработка полей под будущий весенний сев. Это ключевой агротехнический прием, который закладывает основу для успешного урожая.

Тем временем в агрокомплексе "Большие Новоселки" Борисовского района завершается уборка кукурузы на зерно. В этом году урожай янтарной культуры составил более 5 тыс. т.

В хозяйстве активно развивают растениеводство и животноводство, особое внимание уделяя работе с пшеницей - выращиванию сортов с высокой клейковиной, необходимых для производства высококачественной муки.

"Никто в моей семье агрономией не занимается, мне была интересна эта профессия, я шла туда целенаправленно. Когда я была в 8-м классе, к нам в школу приезжали люди из БГСХА, которые агитировали на поступление на разные профессии. Меня заинтересовали защита растений и карантин. Когда заканчивается уборочная, ты смотришь на убранное и осознаешь разницу с предыдущим годом, от этого приятно, так как ты знаешь, что внес свой вклад в это", - рассказала агроном-агрохимик филиала "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов Анастасия Ермоленко.

"Работа ступенчатая, ты начинаешь планировать работу уже зимой, весной начинаешь это реализовывать: отчеты, планирование средств защиты на следующий год, объявление тендера по закупке средств защиты и т.д.", - отметил агроном филиала "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов Александр Чиж.

Продолжается заготовка сельхозпродукции в стабфонды. Задача - обеспечить страну отечественными качественными овощами и фруктами в межсезонье.