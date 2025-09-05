3.70 BYN
В Беларуси начали массово убирать сахарную свеклу
В Беларуси активно приступили к уборке сахарной свеклы. Аграриям предстоит собрать урожай с площади в 107 тыс. га. Более 6 % посевных площадей (а это 6 тыс. га) уже убрано.
Средняя урожайность культуры превышает показатели 2024 года и составляет 476 ц/га. Такой результат гарантирует загрузку сахарных заводов, укрепляет экспортные возможности и финансовую устойчивость целой отрасли.
"Нам предстоит убрать 550 га. У нас имеется свой свеклоуборочный комбайн. В 2025 году были очень хорошие погодные условия (были и влага, и свет, и тепло). Да, местами было немного холодно, не это сильно сказалось на сахарной свекле. Сейчас уже держится жаркая погода, поэтому подсушилась ботва. Но я думаю, что все будет нормально, ведь бог нам поможет и обязательно даст и свет, и влагу", - с позитивом отметил директор ЗАО "Жилихово" Виталий Юхо.
Свеклоуборочная кампания проходит в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Вместе хозяйства создают надежную сырьевую базу для сахарной отрасли Беларуси.