В Беларуси начали массово убирать сахарную свеклу

"Нам предстоит убрать 550 га. У нас имеется свой свеклоуборочный комбайн. В 2025 году были очень хорошие погодные условия (были и влага, и свет, и тепло). Да, местами было немного холодно, не это сильно сказалось на сахарной свекле. Сейчас уже держится жаркая погода, поэтому подсушилась ботва. Но я думаю, что все будет нормально, ведь бог нам поможет и обязательно даст и свет, и влагу", - с позитивом отметил директор ЗАО "Жилихово" Виталий Юхо.