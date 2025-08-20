В Беларуси намолочено более 7,6 млн т зерна с учетом рапса. На юго-востоке страны уборочная вышла на финишную прямую, убрано более 80 % площадей. Хозяйства Гомельской области выполнили госзаказ по сдаче зерна более чем наполовину.

Александр Матлахов, замдиректора филиала "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов" ОАО "Гомельхлебопродукт":

"Госзаказ доведен порядка 18,5 тыс. т. Все зерно принимается на собственные нужды, продовольственное для крупяной продукции, а также кормовое - для производства комбикормов. Судя по текущему моменту и по первым дням заготовки, вал идет приличный, много зерна, и оно хорошее".