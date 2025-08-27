В Беларуси намолочено более 8,3 млн тонн зерна с рапсом

По данным на 27 августа, аграриями страны намолочено 8 млн 357 тыс. тонн зерна вместе с рапсом.

По регионам цифры выглядят так: 2 млн 109 тыс. тон на счету столичного региона. 1 млн 679 тыс. и 1 млн 663 тыс. собрали Гродненская и Брестская области. У Могилевского региона - 1 млн 126 тыс. тонн. Без малого миллион в закромах аграриев Гомельской области. В Витебской собрали 785 тысяч тонн нового урожая. Отметим, что средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,4 центнера с гектара.

План по госзаказу поставок продовольственного зерна выполнен на 82 %. Также на полях страны вытереблено льна на 44 тысячах гектаров, это 91 % от запланированных площадей. Заготовлено 55 % от плана сена и почти 4 млн травяных кормов.