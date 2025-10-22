3.68 BYN
В Беларуси намолочено более 9,9 млн т зерна с рапсом и кукурузой
Автор:Редакция news.by
На 22 октября вес нашего общего каравая составил 9 млн 923 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой.
Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 91 % площадей. Средняя урожайность выше прошлогодней на 4,9 центнера с гектара.
Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 98 % от плана. Заготовлено 185 тыс. т льнотресты, 99 % сенажа, 84 силоса и 89 % от плана травяных кормов.
Сахарная свекла убрана с 72 % площадей, картофеля накопано 663 тыс. т, что больше, чем в прошлом году.
Фото pixabay.com